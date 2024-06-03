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Генпрокуратура РФ направила допзапросы в связи с терактами на "Северных потоках"

Генпрокуратура РФ направила допзапросы в связи с терактами на "Северных потоках"

Sputnik Грузия

Запросы получили органы США, Германии, Франции и Кипра 03.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-03T13:26+0400

2024-06-03T13:26+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн Sputnik. Генеральная прокуратура России направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра дополнительные запросы в связи с терактами, совершенными против РФ, в том числе подрывами на "Северных потоках", сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов. По словам Иванова, несмотря на имеющиеся факты, "компетентные органы США, Кипра и Франции не проводили расследование обстоятельств финансирования и иного содействия" в совершении этих терактов, а компетентные органы ФРГ "уклоняются от исполнения своих международных обязательств по сотрудничеству с Россией". Вместе с тем указанные страны являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. "В этой связи они обязаны принимать меры для расследования терроризма и его финансирования, а также оказывать максимальную помощь в расследовании таких противоправных деяний, включая содействие в получении доказательств, необходимых для разбирательства", – добавил Иванов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, новости, сша, германия, франция, обострение ситуации вокруг украины