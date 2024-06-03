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Генпрокуратура РФ направила допзапросы в связи с терактами на "Северных потоках"
Генпрокуратура РФ направила допзапросы в связи с терактами на "Северных потоках"
Sputnik Грузия
Запросы получили органы США, Германии, Франции и Кипра 03.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-03T13:26+0400
2024-06-03T13:26+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июн Sputnik. Генеральная прокуратура России направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра дополнительные запросы в связи с терактами, совершенными против РФ, в том числе подрывами на "Северных потоках", сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов. По словам Иванова, несмотря на имеющиеся факты, "компетентные органы США, Кипра и Франции не проводили расследование обстоятельств финансирования и иного содействия" в совершении этих терактов, а компетентные органы ФРГ "уклоняются от исполнения своих международных обязательств по сотрудничеству с Россией". Вместе с тем указанные страны являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. "В этой связи они обязаны принимать меры для расследования терроризма и его финансирования, а также оказывать максимальную помощь в расследовании таких противоправных деяний, включая содействие в получении доказательств, необходимых для разбирательства", – добавил Иванов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, сша, германия, франция, обострение ситуации вокруг украины
Генпрокуратура РФ направила допзапросы в связи с терактами на "Северных потоках"
13:26 03.06.2024 (обновлено: 14:18 03.06.2024)
Запросы получили органы США, Германии, Франции и Кипра
ТБИЛИСИ, 3 июн Sputnik. Генеральная прокуратура России направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра дополнительные запросы в связи с терактами, совершенными против РФ, в том числе подрывами на "Северных потоках", сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра дополнительные запросы в связи с террористическими актами и связанными с ними преступными деяниями, совершенными на территории России против интересов РФ и ее граждан, в том числе в связи с актом международного терроризма – подрывом газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", – сказал он.
По словам Иванова, несмотря на имеющиеся факты, "компетентные органы США, Кипра и Франции не проводили расследование обстоятельств финансирования и иного содействия" в совершении этих терактов, а компетентные органы ФРГ "уклоняются от исполнения своих международных обязательств по сотрудничеству с Россией".
Вместе с тем указанные страны являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
"В этой связи они обязаны принимать меры для расследования терроризма и его финансирования, а также оказывать максимальную помощь в расследовании таких противоправных деяний, включая содействие в получении доказательств, необходимых для разбирательства", – добавил Иванов.