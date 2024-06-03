https://sputnik-georgia.ru/20240603/glava-parlamenta-gruzii-podpisal-zakonoproekt-ob-inoagentakh--288229604.html

Глава парламента Грузии подписал законопроект об "иноагентах"

Глава парламента Грузии подписал законопроект об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Главная цель закона - усиление устойчивости политических, экономических и социальных систем в отношении внешнего влияния, пояснил Папуашвили 03.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-03T11:20+0400

2024-06-03T11:20+0400

2024-06-03T11:58+0400

грузия

новости

общество

шалва папуашвили

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 3 июня — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал законопроект, обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную финансовую декларацию. Парламент Грузии 28 мая преодолел вето президента на резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Президент, оппозиционеры, авторитетные НПО, а также Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО назвали этот законопроект противоречащим западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом".Он подчеркнул, что подход закона прост и понятен."Если неправительственные организации и СМИ хотят с финансированием иностранных правительств включиться в процесс принятия решений и оказывать влияние на жизнь грузинского народа, они должны удовлетворять минимальному стандарту прозрачности. Население должно знать, кто стоит за каждым актором", - заявил Папуашвили. Регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, должны неправительственные организации и СМИ, если более 20% их годового дохода (некоммерческого) – это зарубежное финансирование.Если юридическое лицо удовлетворяет этим требованиям согласно доходам за 2023 год, то оно должно пройти регистрацию в реестре уже в сентябре. Отказ от регистрации или незаполнение декларации в установленные сроки повлечет за собой штраф в 25 тысяч лари.Согласно закону, полномочное лицо министерства юстиции Грузии получает право в любое время провести дистанционный мониторинг (надлежащее исследование и изучение вопроса) для выявления организаций, проводящих интересы иностранной силы, или проверки выполнения требований закона.Для проведения мониторинга полномочное лицо Минюста получает право отыскать персональные данные и содержащую тайну информацию, за исключением гостайны.Власти не раз подчерчивали, что закон не ограничивает деятельность юридических лиц, которых он касается, а лишь обязывает регистрироваться и каждый год в январе заполнять декларацию

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грузия, новости, общество, шалва папуашвили, законопроект об иноагентах