https://sputnik-georgia.ru/20240603/gruziya-spishet-shtrafy-nalozhennye-na-grazhdan-vo-vremya-pandemii-koronavirusa-288231685.html

В Грузии спишут штрафы за нарушение ограничений в период пандемии коронавируса

В Грузии спишут штрафы за нарушение ограничений в период пандемии коронавируса

Sputnik Грузия

Общая сумма списанных штрафов превысит 5 миллионов лари 03.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-03T12:48+0400

2024-06-03T12:48+0400

2024-06-03T14:06+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Правительство Грузии рассматривает проект распоряжения, согласно которому будут списаны не оплаченные до сих пор штрафы за нарушение ограничений во время пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В частности, от штрафов будут освобождены 1 855 физических и 38 юридических лиц, отметил глава грузинского правительства.Общая сумма списанных штрафов составит примерно 5,6 миллиона лари. За нарушение правил изоляции и карантина физических лиц штрафовали на 2 тысяч лари, а юридических – на 10 тысяч лари. За нарушение "масочного режима" был предусмотрен штраф – 20 лари. В случае повторного нарушения штраф возрастал до 40 лари. В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении пандемии коронавируса, которую объявила в марте 2020-го. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. От осложнений в результате коронавируса скончались 16 811 человек. Всего в стране было сделано более 2,9 миллиона прививок. Население Грузии - 3,7 миллиона человек. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 июня – 2,7949 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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