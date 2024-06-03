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В Грузии спишут штрафы за нарушение ограничений в период пандемии коронавируса
В Грузии спишут штрафы за нарушение ограничений в период пандемии коронавируса
Sputnik Грузия
Общая сумма списанных штрафов превысит 5 миллионов лари 03.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-03T12:48+0400
2024-06-03T12:48+0400
2024-06-03T14:06+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Правительство Грузии рассматривает проект распоряжения, согласно которому будут списаны не оплаченные до сих пор штрафы за нарушение ограничений во время пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В частности, от штрафов будут освобождены 1 855 физических и 38 юридических лиц, отметил глава грузинского правительства.Общая сумма списанных штрафов составит примерно 5,6 миллиона лари. За нарушение правил изоляции и карантина физических лиц штрафовали на 2 тысяч лари, а юридических – на 10 тысяч лари. За нарушение "масочного режима" был предусмотрен штраф – 20 лари. В случае повторного нарушения штраф возрастал до 40 лари. В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении пандемии коронавируса, которую объявила в марте 2020-го. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. От осложнений в результате коронавируса скончались 16 811 человек. Всего в стране было сделано более 2,9 миллиона прививок. Население Грузии - 3,7 миллиона человек. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 июня – 2,7949 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, коронавирус в грузии, грузия, новости, общество, минздрав, всемирная организация здравоохранения
ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, коронавирус в грузии, грузия, новости, общество, минздрав, всемирная организация здравоохранения
В Грузии спишут штрафы за нарушение ограничений в период пандемии коронавируса
12:48 03.06.2024 (обновлено: 14:06 03.06.2024)
Общая сумма списанных штрафов превысит 5 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Правительство Грузии рассматривает проект распоряжения, согласно которому будут списаны не оплаченные до сих пор штрафы за нарушение ограничений во время пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
В частности, от штрафов будут освобождены 1 855 физических и 38 юридических лиц, отметил глава грузинского правительства.
"Уже несколько лет у наших граждан остаются штрафы, взимать которые сегодня, на наш взгляд, было бы совершенно неразумно. Поэтому решение об обнулении этих штрафов правительство примет на сегодняшнем заседании. Предложение было внесено Минздравом", – сказал Кобахидзе на заседании правительства.
Общая сумма списанных штрафов составит примерно 5,6 миллиона лари.
За нарушение правил изоляции и карантина физических лиц штрафовали на 2 тысяч лари, а юридических – на 10 тысяч лари. За нарушение "масочного режима" был предусмотрен штраф – 20 лари. В случае повторного нарушения штраф возрастал до 40 лари.
В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении пандемии коронавируса, которую объявила в марте 2020-го.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. От осложнений в результате коронавируса скончались 16 811 человек. Всего в стране было сделано более 2,9 миллиона прививок. Население Грузии - 3,7 миллиона человек.
Обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 июня – 2,7949 GEL/$1.