https://sputnik-georgia.ru/20240603/gruziyu-zhdet-zhara-da-35-gradusov-288229328.html

Грузию ждет жара до 35 градусов

Грузию ждет жара до 35 градусов

Sputnik Грузия

На фоне жары ночью местами возможен кратковременный дождь, прогнозируют метеорологи 03.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-03T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн – Sputnik. Температура воздуха на территории Грузии на текущей неделе достигнет +33...+35 градусов, сообщает телеканал "Рустави 2". По прогнозам синоптиков, на фоне жары ночью местами возможен кратковременный дождь, но днем ожидается преимущественно солнечная погода. Новый месяц, фактически, начнется под знаком антициклона, которого, по словам метеоролога, действительно так не хватало. "Температура воздуха в отдельные дни следующей недели достигнет +33...+35 градусов. На фоне жары местами возможен кратковременный дождь, но в течение дня наша среда будет наполнена солнечными лучами", – сказал Партенадзе. На прошлой неделе в Грузии были зафиксированы проливные дожди, град и сильный ветер. Непрекращающиеся дожди создали проблемы жителям нескольких регионов Грузии. Вышедшие из берегов реки затопили дороги, дома и приусадебные участки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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