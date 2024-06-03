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Грузию ждет жара до 35 градусов
Грузию ждет жара до 35 градусов
Sputnik Грузия
На фоне жары ночью местами возможен кратковременный дождь, прогнозируют метеорологи 03.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-03T14:34+0400
2024-06-03T14:34+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июн – Sputnik. Температура воздуха на территории Грузии на текущей неделе достигнет +33...+35 градусов, сообщает телеканал "Рустави 2". По прогнозам синоптиков, на фоне жары ночью местами возможен кратковременный дождь, но днем ожидается преимущественно солнечная погода. Новый месяц, фактически, начнется под знаком антициклона, которого, по словам метеоролога, действительно так не хватало. "Температура воздуха в отдельные дни следующей недели достигнет +33...+35 градусов. На фоне жары местами возможен кратковременный дождь, но в течение дня наша среда будет наполнена солнечными лучами", – сказал Партенадзе. На прошлой неделе в Грузии были зафиксированы проливные дожди, град и сильный ветер. Непрекращающиеся дожди создали проблемы жителям нескольких регионов Грузии. Вышедшие из берегов реки затопили дороги, дома и приусадебные участки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, новости, грузия
Грузию ждет жара до 35 градусов
14:34 03.06.2024 (обновлено: 14:44 03.06.2024)
На фоне жары ночью местами возможен кратковременный дождь, прогнозируют метеорологи
ТБИЛИСИ, 3 июн – Sputnik. Температура воздуха на территории Грузии на текущей неделе достигнет +33...+35 градусов, сообщает телеканал "Рустави 2".
По прогнозам синоптиков, на фоне жары ночью местами возможен кратковременный дождь, но днем ожидается преимущественно солнечная погода.
"После дождя, града и непогоды в целом усилится антициклон, который принесет в Грузию первое настоящее тепло с ароматом лета... Таким образом, начиная с завтрашнего дня, солнечные дни сохранятся по всей стране в течение недели", – сказал метеоролог Коба Партенадзе.
Новый месяц, фактически, начнется под знаком антициклона, которого, по словам метеоролога, действительно так не хватало.
"Температура воздуха в отдельные дни следующей недели достигнет +33...+35 градусов. На фоне жары местами возможен кратковременный дождь, но в течение дня наша среда будет наполнена солнечными лучами", – сказал Партенадзе.
На прошлой неделе в Грузии были зафиксированы проливные дожди, град и сильный ветер. Непрекращающиеся дожди создали проблемы жителям нескольких регионов Грузии. Вышедшие из берегов реки затопили дороги, дома и приусадебные участки.