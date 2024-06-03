Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240603/v-gruzii-pogoda-ukhudshitsya-v-blizhayshie-chasy--prognoz-sinoptikov-288239440.html
В Грузии погода ухудшится в ближайшие часы – прогноз синоптиков
В Грузии погода ухудшится в ближайшие часы – прогноз синоптиков
Sputnik Грузия
Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах Грузии 03.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-03T19:02+0400
2024-06-03T19:02+0400
грузия
погода
новости
национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1b/271701708_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_f86adb97b3df5cffd3ded904fbcefe47.jpg
ТБИЛИСИ, 3 июня — Sputnik. Кратковременные дожди, грозы, град и усиление ветра ожидаются в нескольких регионах Грузии в ближайшие часы, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Ухудшение погоды ожидается сегодня, 3 июня, и до ночи на 4 июня в регионах Шида Картли, Квемо Картли, Кахети, горных районах и предгорьях Кавказского хребта. Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах Грузии, но уровень угрозы низкий, отмечается в сообщении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1b/271701708_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_c21cc343bb352b0cc6c3e3273dbcd259.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии

В Грузии погода ухудшится в ближайшие часы – прогноз синоптиков

19:02 03.06.2024
© Batumi City HallЛивень в Батуми затопил улицы
Ливень в Батуми затопил улицы - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2024
© Batumi City Hall
Подписаться
Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах Грузии
ТБИЛИСИ, 3 июня — Sputnik. Кратковременные дожди, грозы, град и усиление ветра ожидаются в нескольких регионах Грузии в ближайшие часы, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
Ухудшение погоды ожидается сегодня, 3 июня, и до ночи на 4 июня в регионах Шида Картли, Квемо Картли, Кахети, горных районах и предгорьях Кавказского хребта.
Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах Грузии, но уровень угрозы низкий, отмечается в сообщении.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0