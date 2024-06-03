https://sputnik-georgia.ru/20240603/v-gruzii-pogoda-ukhudshitsya-v-blizhayshie-chasy--prognoz-sinoptikov-288239440.html

В Грузии погода ухудшится в ближайшие часы – прогноз синоптиков

В Грузии погода ухудшится в ближайшие часы – прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах Грузии 03.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-03T19:02+0400

2024-06-03T19:02+0400

2024-06-03T19:02+0400

грузия

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прогноз погоды в грузии

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ТБИЛИСИ, 3 июня — Sputnik. Кратковременные дожди, грозы, град и усиление ветра ожидаются в нескольких регионах Грузии в ближайшие часы, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Ухудшение погоды ожидается сегодня, 3 июня, и до ночи на 4 июня в регионах Шида Картли, Квемо Картли, Кахети, горных районах и предгорьях Кавказского хребта. Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах Грузии, но уровень угрозы низкий, отмечается в сообщении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии