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В Грузии погода ухудшится в ближайшие часы – прогноз синоптиков
В Грузии погода ухудшится в ближайшие часы – прогноз синоптиков
Sputnik Грузия
Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах Грузии 03.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-03T19:02+0400
2024-06-03T19:02+0400
2024-06-03T19:02+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июня — Sputnik. Кратковременные дожди, грозы, град и усиление ветра ожидаются в нескольких регионах Грузии в ближайшие часы, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Ухудшение погоды ожидается сегодня, 3 июня, и до ночи на 4 июня в регионах Шида Картли, Квемо Картли, Кахети, горных районах и предгорьях Кавказского хребта. Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах Грузии, но уровень угрозы низкий, отмечается в сообщении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
В Грузии погода ухудшится в ближайшие часы – прогноз синоптиков
Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах Грузии
ТБИЛИСИ, 3 июня — Sputnik. Кратковременные дожди, грозы, град и усиление ветра ожидаются в нескольких регионах Грузии в ближайшие часы, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
Ухудшение погоды ожидается сегодня, 3 июня, и до ночи на 4 июня в регионах Шида Картли, Квемо Картли, Кахети, горных районах и предгорьях Кавказского хребта.
Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах Грузии, но уровень угрозы низкий, отмечается в сообщении.