https://sputnik-georgia.ru/20240603/v-gruzii-sokhranitsya-vysokiy-ekonomicheskiy-rost---kobakhidze-288231885.html

В Грузии сохранится высокий экономический рост – премьер

В Грузии сохранится высокий экономический рост – премьер

Sputnik Грузия

При нынешней власти почти 700 тысяч граждан преодолели бедность, что является очень хорошим показателем, отметил Кобахидзе 03.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-03T12:57+0400

2024-06-03T12:57+0400

2024-06-03T15:01+0400

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ираклий кобахидзе

общество

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ТБИЛИСИ, 3 июня — Sputnik. Высокий экономический рост сохранится в Грузии до конца 2024 года, что является предпосылкой сокращения бедности и безработицы в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным статистики, реальный экономический рост в Грузии в апреле 2024 года составил 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-апреле 2024 года составил 9%. Премьер отметил важность дальнейшего сохранения быстрого темпа роста ВВП в Грузии новыми инициативами и придания этому росту новых импульсов. Показатели роста ВВП за четыре месяца 2024 года Кобахидзе назвал очень высокими, отметив, что они значительно превосходят первоначальный прогноз Международного валютного фонда (МВФ). После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Борьба с бедностью Кроме того, премьер отметил и серьезный прогресс в плане борьбы Грузии с бедностью. Согласно статистике, за чертой бедности в Грузии в 2023 году находилось 11,8% населения, что на 3,8 процентного пункта меньше, чем в 2022 году. По его словам, это означает, что при нынешней власти почти 700 тысяч граждан преодолели бедность, что является очень хорошим показателем. Кроме того, глава правительства подчеркнул, что в условиях высоких темпов роста ВВП, десятки тысяч граждан Грузии преодолеют бедность и в 2024 году. Искоренение бедности – одна из главных задач правительства, и премьер выразил радость, что правительство добивается последовательного прогресса в этом направлении. Бедность в цифрах По данным на 1 января 2024 года, в Грузии 54 669 детей живет в семьях, общее благосостояние которых оценивается до 30 тысяч баллов, то есть в семьях, живущих за чертой бедности. Еще 50 279 детей живут в семьях на грани бедности – благосостояние этих семей оценивается от 30 до 50 тысяч баллов. При этом в Грузии есть множество бесплатных программ, которые позволяют таким детям участвовать в различных внешкольных активностях, в том числе посещать различные кружки бесплатно или за полцены, а также для них действуют льготы при посещении различных мероприятий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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правительство грузии, грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, общество