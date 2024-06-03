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В Грузии сохранится высокий экономический рост – премьер
В Грузии сохранится высокий экономический рост – премьер
Sputnik Грузия
При нынешней власти почти 700 тысяч граждан преодолели бедность, что является очень хорошим показателем, отметил Кобахидзе 03.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-03T12:57+0400
2024-06-03T12:57+0400
2024-06-03T15:01+0400
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 3 июня — Sputnik. Высокий экономический рост сохранится в Грузии до конца 2024 года, что является предпосылкой сокращения бедности и безработицы в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным статистики, реальный экономический рост в Грузии в апреле 2024 года составил 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-апреле 2024 года составил 9%. Премьер отметил важность дальнейшего сохранения быстрого темпа роста ВВП в Грузии новыми инициативами и придания этому росту новых импульсов. Показатели роста ВВП за четыре месяца 2024 года Кобахидзе назвал очень высокими, отметив, что они значительно превосходят первоначальный прогноз Международного валютного фонда (МВФ). После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Борьба с бедностью Кроме того, премьер отметил и серьезный прогресс в плане борьбы Грузии с бедностью. Согласно статистике, за чертой бедности в Грузии в 2023 году находилось 11,8% населения, что на 3,8 процентного пункта меньше, чем в 2022 году. По его словам, это означает, что при нынешней власти почти 700 тысяч граждан преодолели бедность, что является очень хорошим показателем. Кроме того, глава правительства подчеркнул, что в условиях высоких темпов роста ВВП, десятки тысяч граждан Грузии преодолеют бедность и в 2024 году. Искоренение бедности – одна из главных задач правительства, и премьер выразил радость, что правительство добивается последовательного прогресса в этом направлении. Бедность в цифрах По данным на 1 января 2024 года, в Грузии 54 669 детей живет в семьях, общее благосостояние которых оценивается до 30 тысяч баллов, то есть в семьях, живущих за чертой бедности. Еще 50 279 детей живут в семьях на грани бедности – благосостояние этих семей оценивается от 30 до 50 тысяч баллов. При этом в Грузии есть множество бесплатных программ, которые позволяют таким детям участвовать в различных внешкольных активностях, в том числе посещать различные кружки бесплатно или за полцены, а также для них действуют льготы при посещении различных мероприятий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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правительство грузии, грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, общество
правительство грузии, грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, общество
В Грузии сохранится высокий экономический рост – премьер
12:57 03.06.2024 (обновлено: 15:01 03.06.2024)
При нынешней власти почти 700 тысяч граждан преодолели бедность, что является очень хорошим показателем, отметил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 3 июня — Sputnik. Высокий экономический рост сохранится в Грузии до конца 2024 года, что является предпосылкой сокращения бедности и безработицы в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По данным статистики, реальный экономический рост в Грузии в апреле 2024 года составил 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-апреле 2024 года составил 9%.
"Мы уверены, что сохраним высокие темпы экономического роста до конца года, в течение следующих месяцев 2024 года. Как вы знаете, экономический рост означает рабочие места, сокращение безработицы, бедности и прогресс страны по всем направлениям", – сказал Кобахидзе на заседании правительства.
Премьер отметил важность дальнейшего сохранения быстрого темпа роста ВВП в Грузии новыми инициативами и придания этому росту новых импульсов.
Показатели роста ВВП за четыре месяца 2024 года Кобахидзе назвал очень высокими, отметив, что они значительно превосходят первоначальный прогноз Международного валютного фонда (МВФ).
"Первоначально прогнозировался годовой экономический рост на уровне 4,8%, но средние данные по экономическому росту за четыре месяца значительно превысили этот показатель", – отметил глава правительства.
После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.
Кроме того, премьер отметил и серьезный прогресс в плане борьбы Грузии с бедностью.
Согласно статистике, за чертой бедности в Грузии в 2023 году находилось 11,8% населения, что на 3,8 процентного пункта меньше, чем в 2022 году.
"Это серьезный прогресс. В 2022 году уровень бедности составил 15,6%, а это значит, что в прошлом году бедность преодолели более 140 тысяч наших сограждан. Также напомню, что в 2012 году уровень бедности составлял 30%, то есть более 1,1 миллиона наших сограждан жили за чертой бедности, сегодня за чертой бедности живут 435 тысяч наших сограждан", – отметил Кобахидзе.
По его словам, это означает, что при нынешней власти почти 700 тысяч граждан преодолели бедность, что является очень хорошим показателем.
Кроме того, глава правительства подчеркнул, что в условиях высоких темпов роста ВВП, десятки тысяч граждан Грузии преодолеют бедность и в 2024 году. Искоренение бедности – одна из главных задач правительства, и премьер выразил радость, что правительство добивается последовательного прогресса в этом направлении.
По данным на 1 января 2024 года, в Грузии 54 669 детей живет в семьях, общее благосостояние которых оценивается до 30 тысяч баллов, то есть в семьях, живущих за чертой бедности.
Еще 50 279 детей живут в семьях на грани бедности – благосостояние этих семей оценивается от 30 до 50 тысяч баллов.
Семьи с низкими баллами получают денежную помощь от государства в размере 200 лари на ребенка при минимальном прожиточном уровне 249,7 лари, который рассчитан исходя из минимальных цен на продукты и услуги, исключая расходы на образование.
При этом в Грузии есть множество бесплатных программ, которые позволяют таким детям участвовать в различных внешкольных активностях, в том числе посещать различные кружки бесплатно или за полцены, а также для них действуют льготы при посещении различных мероприятий.