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Магическая красота озер Тибета - фото
Магическая красота озер Тибета - фото
Sputnik Грузия
За 30 лет площадь тибетских озер увеличилась на 10 тыс. кв. км из-за потепления, и ученые не исключают, что к концу нынешнего века водоемы могут стать еще шире 04.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-04T11:19+0400
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По оценкам ученых, объем воды в озерах на плато на юго-западе Китая увеличится более чем на 600 миллиардов тонн. Причины – увеличение количества осадков, вызванное потеплением климата, а также таяние ледников.Если эти прогнозы верны, то, по мнению исследователей, экономический ущерб для Китая может составить миллиарды долларов.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, туризм
Магическая красота озер Тибета - фото 11:19 04.06.2024 (обновлено: 17:10 04.06.2024)
За 30 лет площадь тибетских озер увеличилась на 10 тыс. кв. км из-за потепления, и ученые не исключают, что к концу нынешнего века водоемы могут стать еще шире
По оценкам ученых, объем воды в озерах на плато на юго-западе Китая увеличится более чем на 600 миллиардов тонн. Причины – увеличение количества осадков, вызванное потеплением климата, а также таяние ледников.
Если эти прогнозы верны, то, по мнению исследователей, экономический ущерб для Китая может составить миллиарды долларов.
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Житель Тибета и турист на белом яке на берегу озера в Нам-цо в Тибетском автономном районе на западе Китая.
Житель Тибета и турист на белом яке на берегу озера в Нам-цо в Тибетском автономном районе на западе Китая.
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Вид на священное озеро Ямдрок-цо с вершины горы Камала.
Вид на священное озеро Ямдрок-цо с вершины горы Камала.
Монастырь Госсул Гомпа на берегу озера Манасаровар.
Космический снимок озера Дагзе в Тибете.
© AFP 2024 / Peter Parks
Туристов переправляют на пароме с острова на озере Басунцо в регионе Ньинчи.
Туристов переправляют на пароме с острова на озере Басунцо в регионе Ньинчи.
© AFP 2024 / STR
Аэрофотоснимок озера Ямзбог Юмко в округе Нагарзе города Шаннань в Тибетском автономном районе Китая.
Аэрофотоснимок озера Ямзбог Юмко в округе Нагарзе города Шаннань в Тибетском автономном районе Китая.
© photo : Unsplash/Alex Poon
Солнце светит над горным озером.
Солнце светит над горным озером.
© AP Photo / Elizabeth Dalziel
Тибетцы и туристы гуляют и едут вдоль берегов озера Намцо на высокогорном тибетском плато в уезде Нацюй.
Тибетцы и туристы гуляют и едут вдоль берегов озера Намцо на высокогорном тибетском плато в уезде Нацюй.
© AP Photo / Xinhua/Lin Yiguang
Фотограф делает снимки на берегу озера Нам Ко в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая.
Фотограф делает снимки на берегу озера Нам Ко в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая.