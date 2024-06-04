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Магическая красота озер Тибета - фото
Магическая красота озер Тибета - фото
Sputnik Грузия
За 30 лет площадь тибетских озер увеличилась на 10 тыс. кв. км из-за потепления, и ученые не исключают, что к концу нынешнего века водоемы могут стать еще шире 04.06.2024, Sputnik Грузия
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По оценкам ученых, объем воды в озерах на плато на юго-западе Китая увеличится более чем на 600 миллиардов тонн. Причины – увеличение количества осадков, вызванное потеплением климата, а также таяние ледников.Если эти прогнозы верны, то, по мнению исследователей, экономический ущерб для Китая может составить миллиарды долларов.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, туризм
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, туризм

Магическая красота озер Тибета - фото

11:19 04.06.2024 (обновлено: 17:10 04.06.2024)
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За 30 лет площадь тибетских озер увеличилась на 10 тыс. кв. км из-за потепления, и ученые не исключают, что к концу нынешнего века водоемы могут стать еще шире
По оценкам ученых, объем воды в озерах на плато на юго-западе Китая увеличится более чем на 600 миллиардов тонн. Причины – увеличение количества осадков, вызванное потеплением климата, а также таяние ледников.
Если эти прогнозы верны, то, по мнению исследователей, экономический ущерб для Китая может составить миллиарды долларов.
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Житель Тибета и турист на белом яке на берегу озера в Нам-цо в Тибетском автономном районе на западе Китая.

Житель Тибета и турист на белом яке на берегу озера в Нам-цо в Тибетском автономном районе на западе Китая. - Sputnik Грузия
1/11
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Житель Тибета и турист на белом яке на берегу озера в Нам-цо в Тибетском автономном районе на западе Китая.

© AP Photo / Eugene Hoshiko

Вид на священное озеро Ямдрок-цо с вершины горы Камала.

Вид на священное озеро Ямдрок-цо с вершины горы Камала. - Sputnik Грузия
2/11
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Вид на священное озеро Ямдрок-цо с вершины горы Камала.

CC BY-SA 4.0 / Jean-Marie Hullot / GossulGompaManasarovar (cropped image)

Монастырь Госсул Гомпа на берегу озера Манасаровар.

Монастырь Госсул Гомпа на берегу озера Манасаровар. - Sputnik Грузия
3/11
CC BY-SA 4.0 / Jean-Marie Hullot / GossulGompaManasarovar (cropped image)

Монастырь Госсул Гомпа на берегу озера Манасаровар.

© photo : Public domain/NASA/GSFC/MITI/ERSDAC/JAROS, and U.S./Japan ASTER Science Team

Космический снимок озера Дагзе в Тибете.

Космический снимок озера Дагзе в Тибете. - Sputnik Грузия
4/11
© photo : Public domain/NASA/GSFC/MITI/ERSDAC/JAROS, and U.S./Japan ASTER Science Team

Космический снимок озера Дагзе в Тибете.

© AFP 2024 / Peter Parks

Туристов переправляют на пароме с острова на озере Басунцо в регионе Ньинчи.

Туристов переправляют на пароме с острова на озере Басунцо в регионе Ньинчи. - Sputnik Грузия
5/11
© AFP 2024 / Peter Parks

Туристов переправляют на пароме с острова на озере Басунцо в регионе Ньинчи.

© AFP 2024 / STR

Аэрофотоснимок озера Ямзбог Юмко в округе Нагарзе города Шаннань в Тибетском автономном районе Китая.

Аэрофотоснимок озера Ямзбог Юмко в округе Нагарзе города Шаннань в Тибетском автономном районе Китая. - Sputnik Грузия
6/11
© AFP 2024 / STR

Аэрофотоснимок озера Ямзбог Юмко в округе Нагарзе города Шаннань в Тибетском автономном районе Китая.

© photo : Unsplash/Alex Poon

Солнце светит над горным озером.

Солнце светит над горным озером. - Sputnik Грузия
7/11
© photo : Unsplash/Alex Poon

Солнце светит над горным озером.

CC BY-SA 4.0 / 金辰 / Namtso Lake (cropped image)

Невеста у озера Намцо.

Невеста у озера Намцо. - Sputnik Грузия
8/11
CC BY-SA 4.0 / 金辰 / Namtso Lake (cropped image)

Невеста у озера Намцо.

© photo : NASA/JSC Earth Science & Remote Sensing Unit

Озеро Силинг в Тибете.

Озеро Силинг в Тибете. - Sputnik Грузия
9/11
© photo : NASA/JSC Earth Science & Remote Sensing Unit

Озеро Силинг в Тибете.

© AP Photo / Elizabeth Dalziel

Тибетцы и туристы гуляют и едут вдоль берегов озера Намцо на высокогорном тибетском плато в уезде Нацюй.

Тибетцы и туристы гуляют и едут вдоль берегов озера Намцо на высокогорном тибетском плато в уезде Нацюй. - Sputnik Грузия
10/11
© AP Photo / Elizabeth Dalziel

Тибетцы и туристы гуляют и едут вдоль берегов озера Намцо на высокогорном тибетском плато в уезде Нацюй.

© AP Photo / Xinhua/Lin Yiguang

Фотограф делает снимки на берегу озера Нам Ко в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая.

Фотограф делает снимки на берегу озера Нам Ко в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая. - Sputnik Грузия
11/11
© AP Photo / Xinhua/Lin Yiguang

Фотограф делает снимки на берегу озера Нам Ко в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая.

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