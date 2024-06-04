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Магическая красота озер Тибета - фото

Магическая красота озер Тибета - фото

Sputnik Грузия

За 30 лет площадь тибетских озер увеличилась на 10 тыс. кв. км из-за потепления, и ученые не исключают, что к концу нынешнего века водоемы могут стать еще шире 04.06.2024, Sputnik Грузия

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По оценкам ученых, объем воды в озерах на плато на юго-западе Китая увеличится более чем на 600 миллиардов тонн. Причины – увеличение количества осадков, вызванное потеплением климата, а также таяние ледников.Если эти прогнозы верны, то, по мнению исследователей, экономический ущерб для Китая может составить миллиарды долларов.

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