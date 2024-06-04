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Волчанск – конвейер для уничтожения ВСУ

Волчанск – конвейер для уничтожения ВСУ

Sputnik Грузия

Судьба всех ранее объявленных киевским режимом "фортеций" не оставляет украинским войскам в Волчанске ни одного шанса на успех, и сил на оборону Харькова у ВСУ... 04.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-04T22:55+0400

2024-06-04T22:55+0400

2024-06-04T23:16+0400

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Российские войска планомерно, методично и эффективно уничтожают украинские полки и бригады в Харьковской области, где с начала мая освобождено 13 населенных пунктов и около 300 кв. км территории.Продолжается зачистка позиций ВСУ в центральной части Волчанска – в районе Агрегатного завода и квартала многоэтажек. Необходимая как медийный фон для "мирной конференции" в Швейцарии волчанская "фортеция" объективно стала эпицентром уничтожения живой силы и боевой техники ВСУ на украинском ТВД. Здесь особенно эффективно действуют российские артиллеристы, расчеты ТОС-1А "Солнцепек", ОТРК "Искандер", летчики. И в целом, на Харьковском направлении за май ВСУ потеряли пехоты и боевой техники столько же, сколько за 224 дня в "бахмутской мясорубке".Группировки российских войск "Север" и "Запад" продолжают продвигаться в глубину обороны противника, уничтожая силы и средства 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны близ населенных пунктов Нескучное, Гранов, Константиновка, зачищая позиции 43-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Загоруйковка (Харьковской области) и Стельмаховка (ЛНР). За минувшие сутки отражены пять контратак штурмовых групп ВСУ близ села Липцы и в городе Волчанске.Высокоточным ударом 2 июня поражено скопление украинских войск в селе Зарожное – в 16 км от Харькова. За день сбиты два истребителя МиГ-29, а всего с начала спецоперации уничтожено 609 самолетов и 274 вертолета ВСУ. Освобождено село Уманское – в 10 км к западу от Авдеевки. Военнослужащие ВДВ взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра. Западнее Очеретино российские войска штурмуют село Сокол, в котором создан мощный опорный пункт украинской армии – командование ВСУ признало сложное положение войск. За сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России утилизировали подразделения и боевую технику противника в 118 районах, включая объект в Одесском порту.Пентагон буксует без стратегии и GPSПрокси-характер войны с Россией не скрывает главных заказчиков, организаторов, поставщиков оружия, финансистов украинского конфликта – США и НАТО (с 90-процентным "контрольным пакетом" Пентагона). А майское наступление российских войск на Харьковском направлении и других участках фронта делает совершенно очевидными бессмысленность гигантских "инвестиций" Запада в бандеровское войско, стратегический провал "проекции силы" США и НАТО в зоне СВО.Американское издание Responsible Statecraft сообщило, что конфликт на Украине стал "катастрофой для военной машины США", безжалостно обнажил "глубинные недостатки нашей системы обороны". Действительно, последовательно отправленные в бой на украинском театре американские дроны Switchblade, танки Abrams, ЗРК Patriot, гаубицы M777, управляемые 155-мм артиллерийские снаряды Excalibur, высокоточные ракеты HIMARS, бомбы с GPS-наведением и дроны Skydio с ИИ не оправдали ожиданий, не изменили "правила игры", потерпели поражение и технологическое унижение.Дрон Switchblade стоимостью $60 тыс. оказался бесполезным против бронированных целей и был отвергнут украинскими войсками – в пользу китайских коммерческих моделей стоимостью $700 (купленных через Интернет).Танк "Абрамс" стоимостью $10 млн оказался крайне уязвим для российских ударных дронов и занял свое место на "параде позора" в Москве.Гаубицы М777 быстро выходят из строя, снаряды Excalibur теряются в измененной российскими средствами РЭБ системе координат GPS – точность попадания снижена с 70% до 6% (реактивные снаряды HIMARS и оперативно-тактические ракеты ATACMS – аналогично).При этом высшее военное командование США не смогло или не захотело предвидеть ни одного из упомянутых военно-технологических провалов, вероятно, рассчитывая не на победу ВСУ, а на прибыльные места в совете директоров ВПК после выхода на пенсию. И сегодня какая-либо стратегия Пентагона (альянса) на украинском ТВД отсутствует. План "Б" не предусмотрен. США и НАТО способны лишь обещать Киеву длительную поддержку войны – до последнего украинского солдата, без преувеличения.Польский еженедельник Do Rzeczy сухо констатировал: "Ситуация де-факто является шизофренической". Американский журнал The American Conservative глубокомысленно резюмировал: "Украина становится слабее". Военные успехи России становятся темами лекций в военных академиях стран НАТО.Между тем, командование российской группировки войск "Север" вводит в бой на Харьковском направлении главные силы, и это не обещает ВСУ (Западу) ничего хорошего.Близка кульминация конфликта.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

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россия, в мире, аналитика, сша, харьков, швейцария, нато, пентагон, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины