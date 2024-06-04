https://sputnik-georgia.ru/20240604/david-garedzhi--gruzinskiy-ierusalim-s-chudotvornym-kamnem-iz-svyatoy-zemli-288243377.html

Давид-Гареджи – грузинский Иерусалим с чудотворным камнем из Святой земли

Давид-Гареджи – грузинский Иерусалим с чудотворным камнем из Святой земли

Sputnik Грузия

Сокровищница Патриархии Грузии хранит один особенный камень, который имеет многовековую историю, связывающую страну с Иерусалимом. Именно благодаря этому камню... 04.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-04T18:23+0400

2024-06-04T18:23+0400

2024-06-04T18:23+0400

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давид-гареджи

алфавит святынь грузии

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Троекратная молитва в монастырском комплексе Давид-Гареджи равняется одному паломничеству в Иерусалим – так гласит предание грузинских христиан.Легенда о чудодейственном камнеXV веков назад, когда один из 13 ассирийских отцов, Давид, решил обосноваться вдали от людей и стать отшельником в пустыне. Появился монастырский комплекс Давид-Гареджи, ставший одним из самых важных мест в стране в плане духовного развития. Ныне это село Удабно, что в переводе с грузинского означает "пустыня", района Сагареджо в регионе Кахети.Монастырский комплекс Давид-Гареджи расположен на пустынных склонах горы Гареджи протяженностью 25 километров и до сих пор удивляет посетителей своей архитектурой и живописью, обладающей высокой художественной ценностью. На этой территории ни на что не похожая природа каменной пустыни, где трава желтеет и становится сухой уже в середине лета.Его основатель – монах Давид – был учеником Иоанна Зедазнийского, пришедшего с ним из Сирии в Иверию (Грузия) для того, чтобы проповедовать христианство.Монах Давид поселился в одной из пещер горы и создал первый монастырь, который сегодня называется Лаврой святого Давида. Его ученики основали еще две монастырские ветви – Додо – Рог Додо, а Лукиане – монастырь, названный в честь Иоанна Крестителя.Однажды монах Давид-Гареджийский решил отправиться в святой город – Иерусалим. Он взял с собой лишь нескольких иноков. Своего ученика Лукиана он попросил следить за монастырским комплексом.Давид, увидев Святую землю, упал на колени и начал молиться. Он посчитал себя недостойным приблизиться к святым местам, поэтому отправил туда своих учеников. Перед тем, как вернуться обратно домой, Давид взял три камня, лежащих у стены. Патриарху Иерусалимскому Илии привиделся Ангел, который сообщил, что Давид взял с собой благодать с их земли. Он велел отправить скороходов, чтобы догнать монаха, попросил его вернуть два камня, а один оставить себе и взять в пустыню.Давид горячо помолился Господу за такую благодать и отнес камень в Давид-Гареджи. При прикосновении к этому чудотворному камню исцелялись немощные и больные. Чудодейственный камень преподобного Давида стал привлекать несметное количество верующих. После смерти Давида он лежал на его могиле. По рассказам людей, много исцелений происходило у места погребения святого Давида, где незримо присутствует благодать Иерусалима.Где сейчас чудодейственный камень Давида?О дальнейшей судьбе чудодейственного камня рассказывается в одной из рукописей библиотеки Квабтахевского монастыря. Она была найдена век назад. В рукописи говорится, что в 1811 году настоятель монастырского комплекса Давид-Гареджи Илларион решил провести ремонт того места, где покоятся священные останки Давида Гареджийского.Именно во время этих ремонтных работ были найдены три амбразуры, в последней из них был найден камень размером чуть меньше гусиного яйца. В рукописи говорилось, что камень имел чудотворную силу.Следуя примеру преподобных Отцов, сберегших святой камень, его сохранили в той же церкви, но уже в другом месте. О точном местонахождении камня знали только некоторые старейшины. На праздник святого Давида они доставали камень из тайного хранилища и затем прятали обратно.За время своего многовекового существования монастырский комплекс Давид-Гареджи неоднократно подвергался нашествию врагов. В 1857 году на святой комплекс напали лезгины. Они ограбили церковь и забрали, в том числе, благодатный камень.Лезгины взяли в плен иеромонаха Митрофана и многих других. Благодатный камень они забросили на чердак, поскольку не поняли, что это такое. Иеромонах Митрофан, находясь в плену, запомнил это место и спустя год, освободившись из плена с помощью выкупа, внесенного за него императором Александром II, тайно забрал благодатный камень и вернул Лавре Давида. Ныне чудодейственный камень, именуемый как треть духовной мощи Иерусалима, хранит Патриархия Грузии.Непростая судьба Давид-ГареджиПосле неоднократных нашествий и грабежей развивать и отстраивать Давид-Гареджи в IХ веке начал святой отец Илларион Картвели. Он расширил и переделал церковь, высеченную святым Давидом, а затем это дело продолжил сын царя Давида Агмашенебели – Деметре.В ХI веке Давид-Гареджи оказался местом нашествия сельджуков. Это событие стало поводом для приостановления развития монастырского комплекса. Несмотря на нашествие врагов, жизнь в этом уникальном месте продолжалась, а пика процветания достигла в ХI-ХIII веках. Появились новые монастыри – Удабно, Бертубани и Чичхитури, была расширена и благоустроена лавра Давида, разбитая на обеих склонах ущелья.Все процветало, как-будто и не было вражеского набега – в монастыре, где изначально обосновался святой Давид, построили двор с террасой, появились новые кельи, трапезная и церковь. В скалу провели водопроводы и резервуары. Трапезные и церкви украсили настенной живописью.Фрески Гареджи имеют уникальное значение, поскольку они хранят портреты многих исторических лиц – святого Давида Агмашенебели в пустыне Крестителя, царицы Тамар и ее сына Лаши-Георгия в Бертубани, Деметре Самопожертвователя в Удабно.Однако дальше Давид-Гареджи ждало очередное испытание – в ХIII веке на процветающий монастырский комплекс напали монголы, разграбили и уничтожили монастыри, сожгли рукописи и святыни. Жизнь в Бертубани прекратилась, а монастыри лавры Давида, Рога Додо и Крестителя были уничтожены.В ХIV и ХV веках завоеватель Тамерлан разгромил Грузию, все это, безусловно, коснулось и монастыря Давид-Гареджи. Исторические источники сообщают, что именно в это время перестала существовать художественная школа монастыря. Главная трагедия была еще впереди – в 1615 году орда Шах-Аббаса в пасхальную ночь убила шесть тысяч монахов и ограбила монастырь.В конце ХVII веке сначала царь Теймураз, а затем царь Арчил старались восстановить монастырскую жизнь в Давид-Гареджи, однако добиться этого они сумели только в 1690 году, когда настоятелем стал Онопре Гареджели (в миру Отар Мачутадзе). За сорок лет деятельности он вернул Давид-Гареджи потерянные земли, построил ограду, врата и трапезные.В ХVIII веке монастырский комплекс вновь стал местом частых нашествий врагов и со временем приостановил свое развитие, а со второй половины ХIХ века опустел. Лишь в монастыре Крестителя осталось несколько монахов.Проблема сейчасВ наши дни часть монастырского комплекса находится на территории Азербайджана, что является предметом территориальных споров между Грузией и Азербайджаном начиная с 1991 года.У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована. На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс шестого века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.Тема делимитации и демаркации границы стала актуальной после того, как азербайджанские пограничники на несколько дней перекрыли путь к грузинскому монастырю Удабно. В результате переговоров на уровне МИД дорогу открыли, но проблема не решена.Осенью 2020 года прокуратура Грузии начала следствие о незаконной передаче территорий Грузии иностранному государству в процессе демаркации грузино-азербайджанской границы. К уголовной ответственности привлечены бывшие члены комиссии – сотрудник МИД Ивери Мелашвили и сотрудница МВД Наталья Ильичева.По данным следствия, они скрыли наличие карты 1937-1938 годов во время работы в комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы, из-за чего Грузия могла лишиться 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи. По данным следствия, они действовали по указанию "вышестоящего руководства"."Дело картографов" поставило под вопрос весь процесс делимитации-демаркации границы, начатый в 1994 году, так как речь идет о возможной потере территорий на 13 участках границы из 16 согласованных.Три причины повреждения монастырского комплексаВ 2018 году эксперты Европейской федерации по культурному наследию Europa Nostra приняли участие в экспедиции в Давид-Гареджи и через год представили отчет. Монастырский комплекс Давид-Гареджи стал участником "Программы 7 памятников, находящихся в наибольшей опасности".В заключении экспертов говорилось, что комплекс нуждается в срочном вмешательстве, и было отмечено, что массовый туризм может нанести вред историческому комплексу. Специалисты предложили выделить открытые для посетителей зоны и безопасные маршруты для паломников и туристов.Последний факт вандализма был зафиксирован в монастырском комплексе в мае 2018 года. Надписи мелом и карандашом появились в трапезной комплекса и в главном храме на фресках, которые датируются IX и XI веками. К счастью, тогда специалисты сказали, что повреждения носят поверхностный характер и основные слои рисунков не задеты. А в Национальном агентстве по защите культурного наследия Грузии обещали усилить охрану комплекса.По словам специалистов, главный фактор, который влияет на монастырский комплекс, – это его физическое, конструктивное состояние. Ведь эти скалы – это естественный камень. А та скала, которая легко обрабатывается, она так же легко рушится. И ведь прошло много веков.Второй фактор – изменение климата, который внушительно влияет на культурное наследие.И третье – это происходившее во времена советского периода, когда на территории Гареджи была расположена одна из военных частей, где проходили учения по стрельбе. Близость вибраций этих учений разрушительно действовала на скалы, и пошли трещины. В эти трещины стали попадать атмосферные осадки, которые разрушали камень изнутри.Сегодня главной трудностью для специалистов является укрепление этих естественных скал, в которых высечен Давид-Гареджи. По словам экспертов, естественные скалы очень трудно сохранить из-за многокилометровых трещин.Интересные фактыПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

давид-гареджи

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религия , культура, грузия, давид-гареджи, алфавит святынь грузии