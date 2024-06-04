https://sputnik-georgia.ru/20240604/grad-grozy-i-silnyy-veter---v-kakikh-regionakh-gruzii-rezko-ukhudshitsya-pogoda-288254191.html

Град, грозы и сильный ветер – в каких регионах Грузии резко ухудшится погода

Град, грозы и сильный ветер – в каких регионах Грузии резко ухудшится погода

Sputnik Грузия

Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах Грузии 04.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-04T16:56+0400

2024-06-04T16:56+0400

2024-06-04T17:47+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Кратковременные дожди, грозы, град и усиление ветра ожидаются сразу в нескольких регионах Грузии до конца дня 4 июня, сообщили в Национальном агентстве охраны окружающей среды. Ухудшение погоды ожидается в Шида Картли, Квемо Картли, Кахети, Мцхета-Мтианети. Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах Грузии. Уровень угрозы средний, отметили в агентстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство охраны окружающей среды, шида картли, кахети