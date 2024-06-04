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Град, грозы и сильный ветер – в каких регионах Грузии резко ухудшится погода
Град, грозы и сильный ветер – в каких регионах Грузии резко ухудшится погода
Sputnik Грузия
Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах Грузии 04.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-04T16:56+0400
2024-06-04T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Кратковременные дожди, грозы, град и усиление ветра ожидаются сразу в нескольких регионах Грузии до конца дня 4 июня, сообщили в Национальном агентстве охраны окружающей среды. Ухудшение погоды ожидается в Шида Картли, Квемо Картли, Кахети, Мцхета-Мтианети. Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах Грузии. Уровень угрозы средний, отметили в агентстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство охраны окружающей среды, шида картли, кахети
погода, грузия, новости, национальное агентство охраны окружающей среды, шида картли, кахети
Град, грозы и сильный ветер – в каких регионах Грузии резко ухудшится погода
16:56 04.06.2024 (обновлено: 17:47 04.06.2024)
Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах Грузии
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Кратковременные дожди, грозы, град и усиление ветра ожидаются сразу в нескольких регионах Грузии до конца дня 4 июня, сообщили в Национальном агентстве охраны окружающей среды.
Ухудшение погоды ожидается в Шида Картли, Квемо Картли, Кахети, Мцхета-Мтианети.
Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах Грузии.
Уровень угрозы средний, отметили в агентстве.