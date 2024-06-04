https://sputnik-georgia.ru/20240604/inflyatsiya-v-gruzii-vyrosla-v-mae--novaya-statistika-288241228.html

Инфляция в Грузии выросла в мае – новая статистика

Инфляция в Грузии выросла в мае – новая статистика

Sputnik Грузия

В мае 2024 года по сравнению с апрелем уровень инфляции составил 0,4% 04.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-04T09:01+0400

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2024-06-04T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Годовая инфляция (май 2024 года к маю 2023 года) в Грузии составила 2% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (апрель 2024 года к апрелю 2023 года) в Грузии составляла 1,5%.Больше всего цены выросли в сферах транспорта (12,3%), гостиниц и ресторанов (7,7%), а также на алкогольную и табачную продукцию (3,5%). Цены снизились на одежду и обувь (3,5%), а также на отдых и развлечения (1,3%).В мае 2024 года по сравнению с апрелем уровень инфляции составил 0,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"