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Инфляция в Грузии выросла в мае – новая статистика
Инфляция в Грузии выросла в мае – новая статистика
Sputnik Грузия
В мае 2024 года по сравнению с апрелем уровень инфляции составил 0,4% 04.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-04T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Годовая инфляция (май 2024 года к маю 2023 года) в Грузии составила 2% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (апрель 2024 года к апрелю 2023 года) в Грузии составляла 1,5%.Больше всего цены выросли в сферах транспорта (12,3%), гостиниц и ресторанов (7,7%), а также на алкогольную и табачную продукцию (3,5%). Цены снизились на одежду и обувь (3,5%), а также на отдых и развлечения (1,3%).В мае 2024 года по сравнению с апрелем уровень инфляции составил 0,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Инфляция в Грузии выросла в мае – новая статистика
В мае 2024 года по сравнению с апрелем уровень инфляции составил 0,4%
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Годовая инфляция (май 2024 года к маю 2023 года) в Грузии составила 2% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).
По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (апрель 2024 года к апрелю 2023 года) в Грузии составляла 1,5%.
Больше всего цены выросли в сферах транспорта (12,3%), гостиниц и ресторанов (7,7%), а также на алкогольную и табачную продукцию (3,5%). Цены снизились на одежду и обувь (3,5%), а также на отдых и развлечения (1,3%).
В мае 2024 года по сравнению с апрелем уровень инфляции составил 0,4%.