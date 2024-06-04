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Культовые здания в Грузии – спикер парламента рассказал о важности нового издания

Культовые здания в Грузии – спикер парламента рассказал о важности нового издания

Sputnik Грузия

Истинная сущность Грузии заключается во взаимном уважении, отметил глава парламента 04.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-04T21:31+0400

2024-06-04T21:31+0400

2024-06-04T21:31+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Книга "Действующие в Грузии культовые здания" – это еще один яркий пример великой толерантности и гуманизма грузинского народа, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили журналистам на презентации издания. На презентации книги-фотоальбома "Действующие в Грузии культовые здания по данным на 2023 год" присутствовали представители законодательной и исполнительной власти, дипкорпуса, духовные лица и религиозные лидеры. На мероприятии выступил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. Как пояснил Папуашвили, данная книга – это гораздо больше, чем просто архив информации и сухих фактов, это сокровище для читателей.Спикер поблагодарил всех, кто участвовал в создании и издании книги. Выпуск книги был приурочен к 10-летию со дня основания Государственного агентства по вопросам религии. Фотоальбом "Действующие в Грузии культовые здания по данным на 2023 год" является продолжением серии "Действующие в Тбилиси молельни – культовые здания" и "Оккупированное наследие".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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