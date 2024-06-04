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Культовые здания в Грузии – спикер парламента рассказал о важности нового издания
Культовые здания в Грузии – спикер парламента рассказал о важности нового издания
Sputnik Грузия
Истинная сущность Грузии заключается во взаимном уважении, отметил глава парламента 04.06.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Книга "Действующие в Грузии культовые здания" – это еще один яркий пример великой толерантности и гуманизма грузинского народа, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили журналистам на презентации издания. На презентации книги-фотоальбома "Действующие в Грузии культовые здания по данным на 2023 год" присутствовали представители законодательной и исполнительной власти, дипкорпуса, духовные лица и религиозные лидеры. На мероприятии выступил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. Как пояснил Папуашвили, данная книга – это гораздо больше, чем просто архив информации и сухих фактов, это сокровище для читателей.Спикер поблагодарил всех, кто участвовал в создании и издании книги. Выпуск книги был приурочен к 10-летию со дня основания Государственного агентства по вопросам религии. Фотоальбом "Действующие в Грузии культовые здания по данным на 2023 год" является продолжением серии "Действующие в Тбилиси молельни – культовые здания" и "Оккупированное наследие".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, тбилиси, общество
Культовые здания в Грузии – спикер парламента рассказал о важности нового издания
Истинная сущность Грузии заключается во взаимном уважении, отметил глава парламента
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Книга "Действующие в Грузии культовые здания" – это еще один яркий пример великой толерантности и гуманизма грузинского народа, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили журналистам на презентации издания.
На презентации книги-фотоальбома "Действующие в Грузии культовые здания по данным на 2023 год" присутствовали представители законодательной и исполнительной власти, дипкорпуса, духовные лица и религиозные лидеры. На мероприятии выступил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.
"Эта книга является еще одним ярким примером большой толерантности и гуманизма нашего народа. Я полон эмоций и гордости, потому что представляю народ, чей подход к миру построен на толерантности и уважении к культуре, убеждениям и различиям других людей", – заявил Папуашвили.
Как пояснил Папуашвили, данная книга – это гораздо больше, чем просто архив информации и сухих фактов, это сокровище для читателей.
"Этот альбом – мощное напоминание о том, что нас объединяет. Он говорит нам, что наше разнообразие – это наша сила, что истинная сущность Грузии заключается во взаимном уважении, что любовь к своей вере не умаляет уважение других, а наоборот, делает его более приемлемым, несмотря на различия", – заявил Папуашвили.
Спикер поблагодарил всех, кто участвовал в создании и издании книги.
Выпуск книги был приурочен к 10-летию со дня основания Государственного агентства по вопросам религии.
Фотоальбом "Действующие в Грузии культовые здания по данным на 2023 год" является продолжением серии "Действующие в Тбилиси молельни – культовые здания" и "Оккупированное наследие".