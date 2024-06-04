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"Летняя школа" для студентов из России и Грузии пройдет в Ставрополе – видео
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Троекратная молитва в монастырском комплексе Давид-Гареджи равна одному паломничеству в Иерусалим. Почему эта локация является одной из самых почитаемых... 04.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-04T14:34+0400
2024-06-04T14:34+0400
2024-06-04T14:41+0400
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Монастырский комплекс Давид-Гареджи расстелен на пустынных склонах горы Гареджи, на 25 километрах, и до сих пор удивляет посетителей своим строительным искусством и высокими художественными ценностями живописи.За века монастырь пережил множество набегов и невзгод. Спустя столетия Давид-Гареджи не смог вернуть покой. В наши дни часть монастырского комплекса находится на территории Азербайджана, что является предметом территориальных споров между Грузией и Азербайджаном, начиная с 1991 года.У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована. На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс шестого века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, россия, грузия, образование, образование, студенты, молодежь, культура, общество, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, россия, грузия, образование, образование, студенты, молодежь, культура, общество, видео
"Летняя школа" для студентов из России и Грузии пройдет в Ставрополе – видео
14:34 04.06.2024 (обновлено: 14:41 04.06.2024)
Троекратная молитва в монастырском комплексе Давид-Гареджи равна одному паломничеству в Иерусалим. Почему эта локация является одной из самых почитаемых святынь Грузии – узнаете из видео Sputnik Грузия
Монастырский комплекс Давид-Гареджи расстелен на пустынных склонах горы Гареджи, на 25 километрах, и до сих пор удивляет посетителей своим строительным искусством и высокими художественными ценностями живописи.
За века монастырь пережил множество набегов и невзгод. Спустя столетия Давид-Гареджи не смог вернуть покой. В наши дни часть монастырского комплекса находится на территории Азербайджана, что является предметом территориальных споров между Грузией и Азербайджаном, начиная с 1991 года.
У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована. На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс шестого века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.