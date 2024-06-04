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Население Грузии за чертой бедности по годам
Население Грузии за чертой бедности по годам
Sputnik Грузия
Бедность в Грузии сокращается из года в год и это заслуга правильной политики нынешней власти страны, говорят в правительстве. 04.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-04T16:21+0400
2024-06-04T16:21+0400
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Бедность в Грузии сокращается из года в год и это заслуга правильной политики нынешней власти страны, говорят в правительстве. До конца 2024 года в Грузии сохранится высокий экономический рост, что является предпосылкой сокращения бедности и безработицы в стране, сказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.За чертой бедности в Грузии в 2023 году находилось 11,8% населения, что на 3,8 процентного пункта меньше, чем в 2022 году.По данным на 1 января 2024 года, в Грузии около 56 тысяч детей жили в семьях за чертой бедности, а более 50 тысяч детей – в семьях на грани бедности.
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инфографика, грузия, общество, инфографика
инфографика, грузия, общество, инфографика
Население Грузии за чертой бедности по годам
16:21 04.06.2024 (обновлено: 16:42 04.06.2024)
Бедность в Грузии сокращается из года в год и это заслуга правильной политики нынешней власти страны, говорят в правительстве.
До конца 2024 года в Грузии сохранится высокий экономический рост, что является предпосылкой сокращения бедности и безработицы в стране, сказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
За чертой бедности в Грузии в 2023 году находилось 11,8% населения, что на 3,8 процентного пункта меньше, чем в 2022 году.
По данным на 1 января 2024 года, в Грузии около 56 тысяч детей жили в семьях за чертой бедности, а более 50 тысяч детей – в семьях на грани бедности.