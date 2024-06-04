https://sputnik-georgia.ru/20240604/naselenie-gruzii-za-chertoy-bednosti-po-godam-288251280.html

Население Грузии за чертой бедности по годам

Население Грузии за чертой бедности по годам

Sputnik Грузия

Бедность в Грузии сокращается из года в год и это заслуга правильной политики нынешней власти страны, говорят в правительстве. 04.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-04T16:21+0400

2024-06-04T16:21+0400

2024-06-04T16:42+0400

инфографика

грузия

общество

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Бедность в Грузии сокращается из года в год и это заслуга правильной политики нынешней власти страны, говорят в правительстве. До конца 2024 года в Грузии сохранится высокий экономический рост, что является предпосылкой сокращения бедности и безработицы в стране, сказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.За чертой бедности в Грузии в 2023 году находилось 11,8% населения, что на 3,8 процентного пункта меньше, чем в 2022 году.По данным на 1 января 2024 года, в Грузии около 56 тысяч детей жили в семьях за чертой бедности, а более 50 тысяч детей – в семьях на грани бедности.

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