https://sputnik-georgia.ru/20240604/nazvana-data-vystupleniya-premer-ministra-gruzii-v-parlamente-288243835.html
Названа дата выступления премьер-министра Грузии в парламенте
Названа дата выступления премьер-министра Грузии в парламенте
Sputnik Грузия
Ираклий Кобахидзе впервые отчитается в парламенте Грузии в ранге премьера 04.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-04T11:26+0400
2024-06-04T11:26+0400
2024-06-04T12:00+0400
грузия
политика
новости
ираклий кобахидзе
георгий вольский
парламент грузии
анонсы
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1c/249833998_0:0:1437:809_1920x0_80_0_0_88a9c6521a634e32156fa3c926b1d5fc.jpg
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 июня выступит в парламенте с ежегодным докладом о проделанной работе по выполнению программы правительства в 2023 году и ответит на вопросы депутатов. Отчет премьера включает в себя как информацию о проделанной работе в направлении внешней политики, так и вопросы внутренней политики и экономики, а также осуществление важных правительственных программ. Отчет премьера уже направлен в парламент и был представлен в понедельник на заседании бюро. В документе среди прочего говорится, что правительство Грузии неуклонно реализует программу демократического, устойчивого и мирного развития страны и проводит важные реформы для эффективной реализации целей, определенных правительственной программой. Как отмечено в документе, институциональное укрепление страны продолжается непрерывно в четырех приоритетных направлениях, определенных правительственной программой, которые обеспечат экономическую стабильность и безопасность в стране, развитие социальной политики, улучшение надлежащего управления, правосудия и защиту прав человека. Для Кобахидзе это будет первый по счету отчет в ранге премьера Грузии. Согласно регламенту парламента, отчетом главы правительства парламент завершит работу в рамках весенней сессии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1c/249833998_101:0:1298:898_1920x0_80_0_0_0b9e76a294297c31a2f7234122d9abfc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, георгий вольский, парламент грузии, анонсы
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, георгий вольский, парламент грузии, анонсы
Названа дата выступления премьер-министра Грузии в парламенте
11:26 04.06.2024 (обновлено: 12:00 04.06.2024)
Ираклий Кобахидзе впервые отчитается в парламенте Грузии в ранге премьера
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 июня выступит в парламенте с ежегодным докладом о проделанной работе по выполнению программы правительства в 2023 году и ответит на вопросы депутатов.
Отчет премьера включает в себя как информацию о проделанной работе в направлении внешней политики, так и вопросы внутренней политики и экономики, а также осуществление важных правительственных программ.
"Чрезвычайно важна одна тема – это сохранение и развитие темпа стабильности. Безусловно, у Ираклия Кобахидзе, как у управляющего, у хорошего организатора, специалиста высокого уровня, преданного своей стране человека, есть ресурс сохранить этот процесс", – заявил вице-спикер парламента Георгий Вольский.
Отчет премьера уже направлен в парламент и был представлен в понедельник на заседании бюро.
В документе среди прочего говорится, что правительство Грузии неуклонно реализует программу демократического, устойчивого и мирного развития страны и проводит важные реформы для эффективной реализации целей, определенных правительственной программой.
Как отмечено в документе, институциональное укрепление страны продолжается непрерывно в четырех приоритетных направлениях, определенных правительственной программой, которые обеспечат экономическую стабильность и безопасность в стране, развитие социальной политики, улучшение надлежащего управления, правосудия и защиту прав человека.
Для Кобахидзе это будет первый по счету отчет в ранге премьера Грузии. Согласно регламенту парламента, отчетом главы правительства парламент завершит работу в рамках весенней сессии.