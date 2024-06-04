https://sputnik-georgia.ru/20240604/nazvana-data-vystupleniya-premer-ministra-gruzii-v-parlamente-288243835.html

Названа дата выступления премьер-министра Грузии в парламенте

Названа дата выступления премьер-министра Грузии в парламенте

Sputnik Грузия

Ираклий Кобахидзе впервые отчитается в парламенте Грузии в ранге премьера 04.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-04T11:26+0400

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2024-06-04T12:00+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 июня выступит в парламенте с ежегодным докладом о проделанной работе по выполнению программы правительства в 2023 году и ответит на вопросы депутатов. Отчет премьера включает в себя как информацию о проделанной работе в направлении внешней политики, так и вопросы внутренней политики и экономики, а также осуществление важных правительственных программ. Отчет премьера уже направлен в парламент и был представлен в понедельник на заседании бюро. В документе среди прочего говорится, что правительство Грузии неуклонно реализует программу демократического, устойчивого и мирного развития страны и проводит важные реформы для эффективной реализации целей, определенных правительственной программой. Как отмечено в документе, институциональное укрепление страны продолжается непрерывно в четырех приоритетных направлениях, определенных правительственной программой, которые обеспечат экономическую стабильность и безопасность в стране, развитие социальной политики, улучшение надлежащего управления, правосудия и защиту прав человека. Для Кобахидзе это будет первый по счету отчет в ранге премьера Грузии. Согласно регламенту парламента, отчетом главы правительства парламент завершит работу в рамках весенней сессии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, георгий вольский, парламент грузии, анонсы