https://sputnik-georgia.ru/20240604/novyy-glava-missii-mvf-oznakomilsya-s-ekonomicheskoy-situatsiey-v-gruzii-288249870.html

Новый глава миссии МВФ ознакомился с экономической ситуацией в Грузии

Новый глава миссии МВФ ознакомился с экономической ситуацией в Грузии

Sputnik Грузия

В целом миссия МВФ положительно оценила политику Национального банка и предпринятые шаги, заявила глава регулятора 04.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-04T15:57+0400

2024-06-04T15:57+0400

2024-06-04T15:58+0400

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международный валютный фонд

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Экономическую ситуацию в Грузии, а также детали активизации программы Международного валютного фонда (МВФ) в стране обсудили и. о. президента Национального банка Натия Турнава и новый глава миссии МВФ, говорится в сообщении регулятора. Турнава провела ознакомительную встречу с новым главой миссии МВФ Алехандро Гайденбергом, с которым обсудила важность сотрудничества с Международным валютным фондом, а также детали активизации приостановленной программы фонда в Грузии. В ходе встречи стороны обсудили макроэкономическую среду Грузии, политику, проводимую Национальным банком для обеспечения ценовой и финансовой стабильности. Кроме того, стороны отметили и высокие темпы экономического роста в Грузии и его определяющие факторы. По данным Нацбанка, новый глава миссии МВФ положительно оценил макроэкономические показатели и финансовую стабильность в стране, низкую инфляцию, улучшение сальдо текущего счета, проведенные реформы и достигнутый прогресс. Также ознакомительную встречу с новым главой миссии МВФ провел и министр финансов Лаша Хуцишвили. Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества Грузии и МВФ. Министр финансов пожелал новому главе миссии МВФ успехов в дальнейшей работе, а также поблагодарил Фонд за поддержку, которую он оказывает стране в процессе поддержания устойчивой фискальной политики. Лаша Хуцишвили ознакомил гостя с нынешней ситуацией в экономике страны. На встрече была выражена готовность продолжить сотрудничество с привлечением Международного валютного фонда в целях обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности Грузии. Длительный перерыв МВФ в июле 2023 года отложил рассмотрение второго обзора по Грузии в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA), после которого Грузия должна была получить 30 млн СДР (около 40 млн долларов). Ни Нацбанк Грузии, ни МВФ не указали, что стало причиной принятия такого решения. В Нацбанке пояснили, что сотрудничество с организацией продолжается, и отметили, что имеют позитивные ожидания по возобновлению программы в стране. Он принял это решение вскоре после того, как в Грузии вступили в силу поправки в Закон "О Национальном банке" в июне 2023 года, предусматривающие введение новой должности – первого вице-президента регулятора, который в отсутствие главы Нацбанка должен исполнять его обязанности. Парламенту для принятия поправок пришлось преодолевать наложенное президентом Саломе Зурабишвили вето. Президент посчитала нецелесообразным расширение состава руководителей регулятора. Сотрудничество с МВФ Национальный банк успешно сотрудничает с МВФ с 1991 года. С тех пор организация помогает стране в реализации структурных реформ. Первая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов. В 2022 году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны. Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR). Новая трехлетняя программа поможет сохранить и укрепить макроэкономическую и финансовую стабильность Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту. Как ранее заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе, МВФ финансировал пополнение резервов Нацбанка, но Грузия несколько лет не брала денег у финансового института, так как в этом не было необходимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, натия турнава, международный валютный фонд, национальный банк грузии