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"Студенты из России и Грузии пообщаются в неформальной обстановке" – доцент СКФУ

"Студенты из России и Грузии пообщаются в неформальной обстановке" – доцент СКФУ

Sputnik Грузия

Летняя международная молодежная школа "Россия и страны Южного Кавказа: историческая память и вызовы глобализации" будет способствовать неформальному диалогу... 04.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-04T20:20+0400

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Так считает доцент кафедры исторического института Северо-Кавказского федерального университета Ольга Шафранова. Об этом она заявила в ходе видеомоста Тбилиси-Ставрополь, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."В эти непростые времена мы понимаем, насколько важно, чтобы существовал диалог между нашей молодежью, налаживались связи. И мы знаем, что самые крепкие связи налаживаются в неформальной обстановке. Именно такой формат работы мы хотим предложить участникам "летней школы", – заявила Шафранова.Организатором мероприятия выступает Северо-Кавказский федеральный университет, он также предоставит площадки для проведения школы. Участвовать будут студенты из России и Грузии, а также специалисты журналистской и научной сфер Грузии и России.

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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, студенты, пресс-центр, грузино-российские отношения, видео