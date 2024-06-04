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"Студенты из России и Грузии пообщаются в неформальной обстановке" – доцент СКФУ
"Студенты из России и Грузии пообщаются в неформальной обстановке" – доцент СКФУ
Sputnik Грузия
Летняя международная молодежная школа "Россия и страны Южного Кавказа: историческая память и вызовы глобализации" будет способствовать неформальному диалогу... 04.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-04T20:20+0400
2024-06-04T20:20+0400
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Так считает доцент кафедры исторического института Северо-Кавказского федерального университета Ольга Шафранова. Об этом она заявила в ходе видеомоста Тбилиси-Ставрополь, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."В эти непростые времена мы понимаем, насколько важно, чтобы существовал диалог между нашей молодежью, налаживались связи. И мы знаем, что самые крепкие связи налаживаются в неформальной обстановке. Именно такой формат работы мы хотим предложить участникам "летней школы", – заявила Шафранова.Организатором мероприятия выступает Северо-Кавказский федеральный университет, он также предоставит площадки для проведения школы. Участвовать будут студенты из России и Грузии, а также специалисты журналистской и научной сфер Грузии и России.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, студенты, пресс-центр, грузино-российские отношения, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, студенты, пресс-центр, грузино-российские отношения, видео
"Студенты из России и Грузии пообщаются в неформальной обстановке" – доцент СКФУ
20:20 04.06.2024 (обновлено: 20:24 04.06.2024)
Летняя международная молодежная школа "Россия и страны Южного Кавказа: историческая память и вызовы глобализации" будет способствовать неформальному диалогу между студентами и экспертами России и Грузии
Так считает доцент кафедры исторического института Северо-Кавказского федерального университета Ольга Шафранова.
Об этом она заявила в ходе видеомоста Тбилиси-Ставрополь, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
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"В эти непростые времена мы понимаем, насколько важно, чтобы существовал диалог между нашей молодежью, налаживались связи. И мы знаем, что самые крепкие связи налаживаются в неформальной обстановке. Именно такой формат работы мы хотим предложить участникам "летней школы", – заявила Шафранова.
Организатором мероприятия выступает Северо-Кавказский федеральный университет, он также предоставит площадки для проведения школы. Участвовать будут студенты из России и Грузии, а также специалисты журналистской и научной сфер Грузии и России.