https://sputnik-georgia.ru/20240604/vklady-v-bankakh-gruzii-vyrosli-v-aprele--novye-dannye-288241345.html

Вклады в банках Грузии выросли в апреле – новые данные

Вклады в банках Грузии выросли в апреле – новые данные

Sputnik Грузия

По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 мая текущего года составил 51,75% 04.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-04T19:25+0400

2024-06-04T19:25+0400

2024-06-04T19:25+0400

экономика

грузия

новости

статистика

национальный банк грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271830194_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_f08fb0a36b99e0b9076ba8dfa52279fa.jpg

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 мая 2024 года составил 52,35 миллиарда лари, что на 533,75 миллиона лари, или на 1,03%, больше, чем на начало апреля 2024 года, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в апреле по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 1,15 миллиарда лари, или 5,27%, а вклады до востребования снизились на 616,79 миллиона лари, или 2,06%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 мая текущего года составил 51,75% и на 1,41 процентного пункта вырос по сравнению с ситуацией на 1 апреля 2024 года.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в апреле составила 7,07%, в том числе 9,28% – по депозитам в национальной валюте, 1,9% – по депозитам в иностранной валюте.На конец марта в Грузии работало 17 коммерческих банков, 15 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, статистика, национальный банк грузии