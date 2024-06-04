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Вклады в банках Грузии выросли в апреле – новые данные
Вклады в банках Грузии выросли в апреле – новые данные
Sputnik Грузия
По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 мая текущего года составил 51,75% 04.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-04T19:25+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 мая 2024 года составил 52,35 миллиарда лари, что на 533,75 миллиона лари, или на 1,03%, больше, чем на начало апреля 2024 года, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в апреле по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 1,15 миллиарда лари, или 5,27%, а вклады до востребования снизились на 616,79 миллиона лари, или 2,06%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 мая текущего года составил 51,75% и на 1,41 процентного пункта вырос по сравнению с ситуацией на 1 апреля 2024 года.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в апреле составила 7,07%, в том числе 9,28% – по депозитам в национальной валюте, 1,9% – по депозитам в иностранной валюте.На конец марта в Грузии работало 17 коммерческих банков, 15 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, статистика, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, статистика, национальный банк грузии
Вклады в банках Грузии выросли в апреле – новые данные
По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 мая текущего года составил 51,75%
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 мая 2024 года составил 52,35 миллиарда лари, что на 533,75 миллиона лари, или на 1,03%, больше, чем на начало апреля 2024 года, говорится в материалах Национального банка Грузии.
Согласно отчету, в апреле по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 1,15 миллиарда лари, или 5,27%, а вклады до востребования снизились на 616,79 миллиона лари, или 2,06%.
По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 мая текущего года составил 51,75% и на 1,41 процентного пункта вырос по сравнению с ситуацией на 1 апреля 2024 года.
Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в апреле составила 7,07%, в том числе 9,28% – по депозитам в национальной валюте, 1,9% – по депозитам в иностранной валюте.
На конец марта в Грузии работало 17 коммерческих банков, 15 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.