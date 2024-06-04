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Вопросы ЛГБТ*-пропаганды в Грузии должны регулироваться законом – премьер
Вопросы ЛГБТ*-пропаганды в Грузии должны регулироваться законом – премьер
Sputnik Грузия
В Грузии права человека защищаются и будут защищаться, несмотря на образ жизни, заявил премьер 04.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-04T17:38+0400
2024-06-04T17:38+0400
2024-06-04T17:48+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Принципиально важно урегулировать на законодательном уровне вопросы, связанные с ЛГБТ*-пропагандой, при этом отметив, что права человека в Грузии всегда будут под защитой, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представила пакет поправок в различные законы, которые коснутся как запрета однополых браков и смены пола, так и ЛГБТ*- пропаганды и гейпарадов. До окончания весенней сессии большинство планирует принять поправки в первом чтении, а уже осенью – во втором и третьем. По словам премьера, в Грузии права человека защищаются и будут защищаться, несмотря на образ жизни. Согласно инициированным поправкам в Конституцию, в 30-ю статью главного закона страны добавляется третий пункт: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии". Сам закон будет называться "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних".Всенародное обсуждение поправок в Конституцию, которое проходило как в Тбилиси, так и в регионах Грузии, стартовало 22 апреля 2024 года и длилось в течение месяца.В Грузии действует запрет дискриминации по любому признаку. Также принят специальный закон "Об искоренении любых форм дискриминации", который запрещает как прямые, так и косвенные формы дискриминации, притеснение либо ущемление в правах по какому-либо признаку.Кроме того, преступления на почве ненависти в Грузии относятся к отягчающим обстоятельствам.* Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе
грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе
Вопросы ЛГБТ*-пропаганды в Грузии должны регулироваться законом – премьер
17:38 04.06.2024 (обновлено: 17:48 04.06.2024)
В Грузии права человека защищаются и будут защищаться, несмотря на образ жизни, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Принципиально важно урегулировать на законодательном уровне вопросы, связанные с ЛГБТ*-пропагандой, при этом отметив, что права человека в Грузии всегда будут под защитой, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представила пакет поправок в различные законы, которые коснутся как запрета однополых браков и смены пола, так и ЛГБТ*- пропаганды и гейпарадов. До окончания весенней сессии большинство планирует принять поправки в первом чтении, а уже осенью – во втором и третьем.
"Когда речь идет о пропаганде, пропаганда недопустима, и внесенный законопроект, который был инициирован, касается непосредственно пропаганды. Пропаганда содержит определенные опасности, поэтому законодательное регулирование вопросов, связанных с пропагандой, является принципиальным", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, в Грузии права человека защищаются и будут защищаться, несмотря на образ жизни.
"В Грузии права человека защищаются и строго будут защищаться и в будущем. Это касается каждого человека, вне зависимости от образа жизни, но что касается пропаганды, то она недопустима", – заявил Кобахидзе.
Согласно инициированным поправкам в Конституцию, в 30-ю статью главного закона страны добавляется третий пункт: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии". Сам закон будет называться "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних".
Всенародное обсуждение поправок в Конституцию, которое проходило как в Тбилиси, так и в регионах Грузии, стартовало 22 апреля 2024 года и длилось в течение месяца.
В Грузии действует запрет дискриминации по любому признаку. Также принят специальный закон "Об искоренении любых форм дискриминации", который запрещает как прямые, так и косвенные формы дискриминации, притеснение либо ущемление в правах по какому-либо признаку.
Кроме того, преступления на почве ненависти в Грузии относятся к отягчающим обстоятельствам.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.