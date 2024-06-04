https://sputnik-georgia.ru/20240604/voprosy-lgbt-propagandy-v-gruzii-dolzhny-regulirovatsya-zakonom--premer-288251421.html

Вопросы ЛГБТ*-пропаганды в Грузии должны регулироваться законом – премьер

Вопросы ЛГБТ*-пропаганды в Грузии должны регулироваться законом – премьер

Sputnik Грузия

В Грузии права человека защищаются и будут защищаться, несмотря на образ жизни, заявил премьер 04.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-04T17:38+0400

2024-06-04T17:38+0400

2024-06-04T17:48+0400

грузия

новости

политика

грузинская мечта - демократическая грузия

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Принципиально важно урегулировать на законодательном уровне вопросы, связанные с ЛГБТ*-пропагандой, при этом отметив, что права человека в Грузии всегда будут под защитой, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представила пакет поправок в различные законы, которые коснутся как запрета однополых браков и смены пола, так и ЛГБТ*- пропаганды и гейпарадов. До окончания весенней сессии большинство планирует принять поправки в первом чтении, а уже осенью – во втором и третьем. По словам премьера, в Грузии права человека защищаются и будут защищаться, несмотря на образ жизни. Согласно инициированным поправкам в Конституцию, в 30-ю статью главного закона страны добавляется третий пункт: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии". Сам закон будет называться "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних".Всенародное обсуждение поправок в Конституцию, которое проходило как в Тбилиси, так и в регионах Грузии, стартовало 22 апреля 2024 года и длилось в течение месяца.В Грузии действует запрет дискриминации по любому признаку. Также принят специальный закон "Об искоренении любых форм дискриминации", который запрещает как прямые, так и косвенные формы дискриминации, притеснение либо ущемление в правах по какому-либо признаку.Кроме того, преступления на почве ненависти в Грузии относятся к отягчающим обстоятельствам.* Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе