https://sputnik-georgia.ru/20240604/zaderzhany-uchastniki-vorovskoy-razborki-v-tbilisi-288258054.html

Задержаны участники "воровской разборки" в Тбилиси

Задержаны участники "воровской разборки" в Тбилиси

Sputnik Грузия

Всем троим задержанным грозит до 10 лет тюрьмы 04.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-04T20:30+0400

2024-06-04T20:30+0400

2024-06-04T20:30+0400

происшествия

грузия

новости

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24632/42/246324203_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_89d12bc8b9cbc970dc17bb8d97fd8962.jpg

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Полиция задержала в Тбилиси двоих обвиняемых в членстве в "воровском мире" и одного обвиняемого в обращении к криминальному авторитету за решением денежного спора, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. По данным следствия, в прошлом судимый гражданин Д. Ц. обратился к криминальному авторитету В. Г. по прозвищу "Бачи" за помощью. К криминальным авторитетам обратилась и другая сторона. Воровская разборка состоялась в квартире в прошлом судимого Д. Т. Там было решено, что одна сторона в конкретные сроки должна выплатить другой конкретную сумму денег.Всем троим задержанным – Д. Ц., В. Г. и Д. Т. – грозит до 10 лет тюрьмы. Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе "вора в законе" стали уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года, а участие в воровской разборке или сходке, оказание помощи "воровскому миру" и обращение к "вору в законе" за помощью – с 2018-го.В 2023 году к уголовной ответственности за связи с "воровским миром" были привлечены 82 человека, а за пять лет – 357 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, мвд грузии