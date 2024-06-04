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Задержаны участники "воровской разборки" в Тбилиси
Задержаны участники "воровской разборки" в Тбилиси
Sputnik Грузия
Всем троим задержанным грозит до 10 лет тюрьмы 04.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-04T20:30+0400
2024-06-04T20:30+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Полиция задержала в Тбилиси двоих обвиняемых в членстве в "воровском мире" и одного обвиняемого в обращении к криминальному авторитету за решением денежного спора, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. По данным следствия, в прошлом судимый гражданин Д. Ц. обратился к криминальному авторитету В. Г. по прозвищу "Бачи" за помощью. К криминальным авторитетам обратилась и другая сторона. Воровская разборка состоялась в квартире в прошлом судимого Д. Т. Там было решено, что одна сторона в конкретные сроки должна выплатить другой конкретную сумму денег.Всем троим задержанным – Д. Ц., В. Г. и Д. Т. – грозит до 10 лет тюрьмы. Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе "вора в законе" стали уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года, а участие в воровской разборке или сходке, оказание помощи "воровскому миру" и обращение к "вору в законе" за помощью – с 2018-го.В 2023 году к уголовной ответственности за связи с "воровским миром" были привлечены 82 человека, а за пять лет – 357 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, мвд грузии
Задержаны участники "воровской разборки" в Тбилиси
Всем троим задержанным грозит до 10 лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Полиция задержала в Тбилиси двоих обвиняемых в членстве в "воровском мире" и одного обвиняемого в обращении к криминальному авторитету за решением денежного спора, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
По данным следствия, в прошлом судимый гражданин Д. Ц. обратился к криминальному авторитету В. Г. по прозвищу "Бачи" за помощью. К криминальным авторитетам обратилась и другая сторона.
Воровская разборка состоялась в квартире в прошлом судимого Д. Т. Там было решено, что одна сторона в конкретные сроки должна выплатить другой конкретную сумму денег.
Всем троим задержанным – Д. Ц., В. Г. и Д. Т. – грозит до 10 лет тюрьмы.
Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе "вора в законе" стали уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года, а участие в воровской разборке или сходке, оказание помощи "воровскому миру" и обращение к "вору в законе" за помощью – с 2018-го.
В 2023 году к уголовной ответственности за связи с "воровским миром" были привлечены 82 человека, а за пять лет – 357 человек.