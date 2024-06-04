https://sputnik-georgia.ru/20240604/zapret-propagandy-lgbt-v-gruzii---kakie-sfery-zatronut-novshestva-288246148.html

Запрет пропаганды ЛГБТ* в Грузии – какие сферы затронут новшества?

Запрет пропаганды ЛГБТ* в Грузии – какие сферы затронут новшества?

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представила пакет поправок в различные законы, которые коснутся как... 04.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-04T14:02+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представила пакет поправок в различные законы, которые коснутся как запрета однополых браков и смены пола, так и ЛГБТ*-пропаганды и гей-парадов, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Согласно инициированным поправкам в Конституцию, в 30 статью главного закона страны добавляется третий пункт: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии". Сам закон будет называться "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". По его словам, инициированные изменения в законодательство пользуются полной поддержкой общества. Десятый год подряд 17 мая в Грузии отмечается День святости семьи и уважения к родителям. День был учрежден Католикос-Патриархом Грузии Илией Вторым в 2014 году. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства". В этом году празднование приобрело самый масштабный характер с момента его учреждения. Что конкретно меняется Председатель парламента подробно представил основные изменения, которые будут исходить из нового закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". По его словам, поправки будут внесены в 18 законов, в том числе Трудовой кодекс, Гражданский кодекс, законодательство об образовании. Вопрос брака "Как вы знаете в Конституции еще в 2017 году был урегулирован вопрос брака, как союза между мужчиной и женщиной с целью создания семьи, но мы слышим разные разговоры, о том, что должны быть приняты альтернативные формы брака в Грузии, поэтому в законе будет недопустима регистрация альтернативных браку союзов, которые противоречат установленным грузинским законодательством условиям брака, то есть если это не будет союзом между мужчиной и женщиной", - заявил Папуашвили. Вопрос усыновления "Будет недопустимо усыновление ребенка теми людьми, которые относят себя к полу, отличающемуся, от своего или не являются гетеросексуальными людьми, когда речь идет в том числе об одиноких людях, которые хотят усыновить ребенка" - пояснил председатель парламента. Операция по смене пола "В частности будет запрещено проведение хирургической операции или использование других медицинских манипуляций с целью смены пола", - сказал Папуашвили. Выдача государственных документов "Будет запрещено указание пола отличающегося от личного пола человека в удостоверении личности или других документах выдаваемых государством", - заявил Папуашвили. Запрет пропаганды "Будет недопустимо осуществлять ЛГБТ*-пропаганду в образовательных учреждениях. В частности, способствовать распространению такой информации, которая направлена на принадлежность человека к другому полу, отличающемуся от его собственного, отношений между людьми одного пола или популяризацию инцеста", - сказал Папуашвили. Распространение информации "Это в том числе будет касаться вещателей. Будет недопустимо распространение вещателем в своем эфире такой информации, которая касается принадлежности человека к другому полу, отличающемуся от его собственного, отношений между людьми одного пола или популяризацию инцеста", - сказал Папуашвили. При этом председатель парламента отметил, что этот запрет будет действовать только в рамках недопущения демонстрации сцен об отношениях между лицами одного пола или инцеста в эфире. Также будет запрещена и реклама подобного типа. Собрания и манифестации "Будет запрещено публичное собрание или манифестация, которая направлена на популяризацию принадлежности человека к другому полу, отличающемуся от его собственного, отношений между людьми одного пола или популяризацию инцеста", - сказал Папуашвили. Трудовые отношения "Будут недействительными такие обязательства в рамках трудовых отношений, которые направлены на игнорирование биологического пола", - сказал Папуашвили. Права ЛГБТ* в Грузии В Грузии действует запрет дискриминации по любому признаку. Также принято специальный закон "Об искоренении любых форм дискриминации", которая запрещает как прямые, так и косвенные формы дискриминации, притеснение, либо ущемление в правах по какому-либо признаку. Кроме того, преступления на почве ненависти в Грузии относятся к отягчающим обстоятельствам. * Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии