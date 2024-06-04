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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Грузии
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Грузии
Sputnik Грузия
Эпицентр землетрясения находился в высокогорном районе Грузии 04.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-04T09:11+0400
2024-06-04T09:11+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Грузии, эпицентр находился в селе Ири (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети), говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения, которое произошло 02:03 часа по тбилисскому времени, находился на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, рача, землетрясения в грузии
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Грузии
09:11 04.06.2024 (обновлено: 10:34 04.06.2024)
Эпицентр землетрясения находился в высокогорном районе Грузии
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Грузии, эпицентр находился в селе Ири (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети), говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Эпицентр землетрясения, которое произошло 02:03 часа по тбилисскому времени, находился на глубине 10 километров.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.