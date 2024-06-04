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Жителям Грузии советуют не покупать мясо и молочные продукты в сомнительных местах

Жителям Грузии советуют не покупать мясо и молочные продукты в сомнительных местах

Sputnik Грузия

Впереди летний период, население призывают воздержаться от покупки продовольствия в неорганизованных местах, особенно продуктов животного происхождения 04.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-04T10:52+0400

2024-06-04T10:52+0400

2024-06-04T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июня — Sputnik. Жителям Грузии следует покупать скоропортящиеся продукты (мясо, молоко, рыба и яйца) в специализированных торговых объектах, заявил начальник департамента безопасности продовольствия Национального агентства продовольствия Васил Квернадзе. Квернадзе обратился к горожанам с рекомендациями по поводу прихода жаркого летнего сезона. По его словам, по информации Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения, к этому времени в стране с начала 2024 года зафиксировано семь случаев с подозрением на пищевые заболевания. "Стоит отметить сезонность этой проблемы. Распространение этих заболеваний становится более острым с повышением температуры", – отметил глава департамента. Кроме того, Квернадзе призвал население максимально уделять внимание сроку годности продукции, быть внимательным к месту приобретения продукции и соблюдению температурного режима. Кроме того, по словам Квернадзе, по безопасности продовольствия в этом году уже было осуществлено более 10 тысяч проверок. В 2023 году было проведено 32 тысячи проверок и изъято более 5,5 тысячи образцов для лабораторных исследований. Число нарушений составило 12%. Ведомство ежедневно осуществляет контроль за деятельностью бизнес-операторов, в том числе и внеплановый контроль на основе конкретных сообщений. Они проверяются на соблюдение санитарно-гигиенических норм, а при обнаружении нарушений на них возлагается разного рода ответственность или даются предупреждения для устранения несоответствий, представляющих угрозу для безопасности продовольствия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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