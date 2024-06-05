В Петербурге стартовал ПМЭФ-2024 – фото

Санкт-Петербург на три дня стал мировым экономическим центром. В среду в культурной столице России стартовало самое масштабное и значимое деловое событие года.Помимо традиционно насыщенной деловой программы предусмотрены и другие мероприятия, в том числе Спортивные игры ПМЭФ по 18 видам спорта с участниками из 11 стран. Будут соревнования по велоспорту, боксу, дзюдо и парусному спорту.Всего в этом году в ПМЭФ примут участие более 17 тысяч представителей органов власти и бизнеса из 136 стран.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) официально начал свою работу. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки мероприятия
Санкт-Петербург на три дня стал мировым экономическим центром. В среду в культурной столице России стартовало самое масштабное и значимое деловое событие года.
Помимо традиционно насыщенной деловой программы предусмотрены и другие мероприятия, в том числе Спортивные игры ПМЭФ по 18 видам спорта с участниками из 11 стран. Будут соревнования по велоспорту, боксу, дзюдо и парусному спорту.
Всего в этом году в ПМЭФ примут участие более 17 тысяч представителей органов власти и бизнеса из 136 стран.