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В Петербурге стартовал ПМЭФ-2024 – фото

В Петербурге стартовал ПМЭФ-2024 – фото

Sputnik Грузия

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) официально начал свою работу. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки мероприятия 05.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-05T16:58+0400

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Санкт-Петербург на три дня стал мировым экономическим центром. В среду в культурной столице России стартовало самое масштабное и значимое деловое событие года.Помимо традиционно насыщенной деловой программы предусмотрены и другие мероприятия, в том числе Спортивные игры ПМЭФ по 18 видам спорта с участниками из 11 стран. Будут соревнования по велоспорту, боксу, дзюдо и парусному спорту.Всего в этом году в ПМЭФ примут участие более 17 тысяч представителей органов власти и бизнеса из 136 стран.

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