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В Петербурге стартовал ПМЭФ-2024 – фото
В Петербурге стартовал ПМЭФ-2024 – фото
Sputnik Грузия
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) официально начал свою работу. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки мероприятия 05.06.2024, Sputnik Грузия
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Санкт-Петербург на три дня стал мировым экономическим центром. В среду в культурной столице России стартовало самое масштабное и значимое деловое событие года.Помимо традиционно насыщенной деловой программы предусмотрены и другие мероприятия, в том числе Спортивные игры ПМЭФ по 18 видам спорта с участниками из 11 стран. Будут соревнования по велоспорту, боксу, дзюдо и парусному спорту.Всего в этом году в ПМЭФ примут участие более 17 тысяч представителей органов власти и бизнеса из 136 стран.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, санкт-петербург, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, санкт-петербург, в мире

В Петербурге стартовал ПМЭФ-2024 – фото

16:58 05.06.2024 (обновлено: 17:03 05.06.2024)
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) официально начал свою работу. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки мероприятия
Санкт-Петербург на три дня стал мировым экономическим центром. В среду в культурной столице России стартовало самое масштабное и значимое деловое событие года.
Помимо традиционно насыщенной деловой программы предусмотрены и другие мероприятия, в том числе Спортивные игры ПМЭФ по 18 видам спорта с участниками из 11 стран. Будут соревнования по велоспорту, боксу, дзюдо и парусному спорту.
Всего в этом году в ПМЭФ примут участие более 17 тысяч представителей органов власти и бизнеса из 136 стран.
© photo: Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк

XXVII Петербургский международный экономический форум открылся в среду в Санкт-Петербурге.

XXVII Петербургский международный экономический форум открылся в среду в Санкт-Петербурге. - Sputnik Грузия
1/14
© photo: Sputnik / Sergey Bobylev
/
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XXVII Петербургский международный экономический форум открылся в среду в Санкт-Петербурге.

© photo: Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанк

Форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года.

Форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. - Sputnik Грузия
2/14
© photo: Sputnik / Alexei Danichev
/
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Форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года.

© photo : Roscongress Foundation/Evgeniy Reutov

Главная его тема – "Основа многополярности – формирование новых центров роста".

Главная его тема – &quot;Основа многополярности – формирование новых центров роста&quot;. - Sputnik Грузия
3/14
© photo : Roscongress Foundation/Evgeniy Reutov

Главная его тема – "Основа многополярности – формирование новых центров роста".

© photo: Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк

Участницы форума ПМЭФ-2024.

Участницы форума ПМЭФ-2024. - Sputnik Грузия
4/14
© photo: Sputnik / Sergey Bobylev
/
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Участницы форума ПМЭФ-2024.

© photo: Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк

Деловая программа международного форума очень насыщенная.

Деловая программа международного форума очень насыщенная. - Sputnik Грузия
5/14
© photo: Sputnik / Sergey Bobylev
/
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Деловая программа международного форума очень насыщенная.

© photo: Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк

В программе более 150 тематических сессий, участие в которых примет свыше 1 000 модераторов и спикеров.

В программе более 150 тематических сессий, участие в которых примет свыше 1 000 модераторов и спикеров. - Sputnik Грузия
6/14
© photo: Sputnik / Sergey Bobylev
/
Перейти в фотобанк

В программе более 150 тематических сессий, участие в которых примет свыше 1 000 модераторов и спикеров.

© photo : Roscongress Foundation/Yulia Egorova

Участники мероприятия обсудят необходимые условия развития международных отношений и новых точек роста.

Участники мероприятия обсудят необходимые условия развития международных отношений и новых точек роста. - Sputnik Грузия
7/14
© photo : Roscongress Foundation/Yulia Egorova

Участники мероприятия обсудят необходимые условия развития международных отношений и новых точек роста.

© photo : Roscongress Foundation/Evgeniy ReutovБортпроводницы компании "Аэрофлот" на ПМЭФ-2024.
Бортпроводницы компании Аэрофлот на ПМЭФ-2024 - Sputnik Грузия
8/14
© photo : Roscongress Foundation/Evgeniy Reutov
Бортпроводницы компании "Аэрофлот" на ПМЭФ-2024.
© photo: Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк

На полях ПМЭФ российский президент Владимир Путин встретится с руководителями мировых информагентств.

На полях ПМЭФ российский президент Владимир Путин встретится с руководителями мировых информагентств. - Sputnik Грузия
9/14
© photo: Sputnik / Sergey Bobylev
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На полях ПМЭФ российский президент Владимир Путин встретится с руководителями мировых информагентств.

© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Ожидается участие представителей СМИ из полутора десятка стран.

Ожидается участие представителей СМИ из полутора десятка стран. - Sputnik Грузия
10/14
© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Ожидается участие представителей СМИ из полутора десятка стран.

© photo : Roscongress Foundation/Yulia EgorovaСтенд китайского бренда автомобилей Hongqi на ПМЭФ-2024.
Стенд китайского бренда автомобилей Hongqi на ПМЭФ-2024 - Sputnik Грузия
11/14
© photo : Roscongress Foundation/Yulia Egorova
Стенд китайского бренда автомобилей Hongqi на ПМЭФ-2024.
© photo : Roscongress Foundation/Yulia Egorova

В форуме принимают участие представители из 136 стран мира.

В форуме принимают участие представители из 136 стран мира. - Sputnik Грузия
12/14
© photo : Roscongress Foundation/Yulia Egorova

В форуме принимают участие представители из 136 стран мира.

© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Среди делегатов – политики, ученые, представители власти и, конечно, бизнес-сообщества.

Среди делегатов – политики, ученые, представители власти и, конечно, бизнес-сообщества. - Sputnik Грузия
13/14
© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
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Среди делегатов – политики, ученые, представители власти и, конечно, бизнес-сообщества.

© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Мероприятие проводится с 1997 года.

Мероприятие проводится с 1997 года. - Sputnik Грузия
14/14
© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
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Мероприятие проводится с 1997 года.

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