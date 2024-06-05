https://sputnik-georgia.ru/20240605/dvizhenie-po-glavnoy-trasse-gruzii-budet-ogranicheno-288271856.html

Движение по главной трассе Грузии будет ограничено

Движение по главной трассе Грузии будет ограничено

Sputnik Грузия

С 5 июня автотранспорт сможет передвигаться по одной полосе дороги 05.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-05T14:38+0400

2024-06-05T14:38+0400

2024-06-05T14:38+0400

грузия

новости

департамент автомобильных дорог

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Движение автотранспорта на 40-м километре дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе будет ограничено в течение двух месяцев из-за ремонтных работ, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии. Речь идет о ремонтных работах на мосту через реку Ксани в западном направлении.С 5 июня автотранспорт сможет передвигаться по одной полосе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

грузия, новости, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители