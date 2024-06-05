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Движение по главной трассе Грузии будет ограничено
Движение по главной трассе Грузии будет ограничено
Sputnik Грузия
С 5 июня автотранспорт сможет передвигаться по одной полосе дороги 05.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-05T14:38+0400
2024-06-05T14:38+0400
2024-06-05T14:38+0400
грузия
новости
департамент автомобильных дорог
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Движение автотранспорта на 40-м километре дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе будет ограничено в течение двух месяцев из-за ремонтных работ, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии. Речь идет о ремонтных работах на мосту через реку Ксани в западном направлении.С 5 июня автотранспорт сможет передвигаться по одной полосе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители
грузия, новости, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители
Движение по главной трассе Грузии будет ограничено
С 5 июня автотранспорт сможет передвигаться по одной полосе дороги
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Движение автотранспорта на 40-м километре дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе будет ограничено в течение двух месяцев из-за ремонтных работ, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.
Речь идет о ремонтных работах на мосту через реку Ксани в западном направлении.
С 5 июня автотранспорт сможет передвигаться по одной полосе.