https://sputnik-georgia.ru/20240605/ischenko-proval-sammita-zelenskogo-demokraty-protiv-baydena-i-turtsiya-na-puti-v-briks-288268628.html

Ищенко: провал саммита Зеленского, демократы против Байдена и Турция на пути в БРИКС

Ищенко: провал саммита Зеленского, демократы против Байдена и Турция на пути в БРИКС

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 05.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-05T10:51+0400

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Почему страны Глобального Юга игнорируют саммит Зеленского в Швейцарии? Зачем Италия критикует агрессивные действия Запада, хотя сама отправляет оружие Украине?Как команда Байдена приближает победу Трампа? Зачем Турция хочет вступить в БРИКС? Все эти темы обсудили с политологом Ростиславом Ищенко в новом выпуске программы "Честная аналитика".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, турция, швейцария, италия, брикс, политика, видео