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Ищенко: провал саммита Зеленского, демократы против Байдена и Турция на пути в БРИКС
Ищенко: провал саммита Зеленского, демократы против Байдена и Турция на пути в БРИКС
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Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 05.06.2024, Sputnik Грузия
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Почему страны Глобального Юга игнорируют саммит Зеленского в Швейцарии? Зачем Италия критикует агрессивные действия Запада, хотя сама отправляет оружие Украине?Как команда Байдена приближает победу Трампа? Зачем Турция хочет вступить в БРИКС? Все эти темы обсудили с политологом Ростиславом Ищенко в новом выпуске программы "Честная аналитика".
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мультимедиа, видео, в мире, турция, швейцария, италия, брикс, политика, видео
мультимедиа, видео, в мире, турция, швейцария, италия, брикс, политика, видео
Ищенко: провал саммита Зеленского, демократы против Байдена и Турция на пути в БРИКС
10:51 05.06.2024 (обновлено: 11:26 05.06.2024)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика"
Почему страны Глобального Юга игнорируют саммит Зеленского в Швейцарии? Зачем Италия критикует агрессивные действия Запада, хотя сама отправляет оружие Украине?
Как команда Байдена приближает победу Трампа? Зачем Турция хочет вступить в БРИКС?
Все эти темы обсудили с политологом Ростиславом Ищенко в новом выпуске программы "Честная аналитика".