https://sputnik-georgia.ru/20240605/kogda-nachinaetsya-petrovskiy-post-v-2024-godu-tserkovnyy-kalendar-288279676.html

Когда начинается Петровский пост в 2024 году? Церковный календарь

Когда начинается Петровский пост в 2024 году? Церковный календарь

Sputnik Грузия

Один из многодневных постов в году – Петровский, начало которого привязано к Пасхе и каждый год меняется в церковном календаре 05.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-05T17:09+0400

2024-06-05T17:09+0400

2024-06-05T18:04+0400

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Когда начинается Петровский пост в 2024-м по церковному календарю, читайте в материале Sputnik Грузия. Когда начинается Петровский пост в 2024 году Петровский пост ежегодно начинается в понедельник, на 57-й день после Пасхи. В 2024 году православные отметили Воскресение Христово 5 мая, а Петровский пост начнется 1 июля. Верующие в период Петровского поста, как и любого другого, отказываются от мясных и молочных продуктов. Петровский пост считается нестрогим, так как в определенные дни можно есть рыбу. По церковному календарю Петров день в пост не входит, однако, если праздник выпадает на среду или пятницу, является постным, но не очень строгим, так как разрешены пища с маслом, рыба и вино. Церковный календарь Установили Петровский пост в апостольские времена, однако в церковный календарь внесли после того, как построили храмы имени первоверховных апостолов Петра и Павла в Риме и Константинополе. Освятили храмы 12 июля, и с тех пор торжественно отмечают этот день. Пост в честь праздника назвали Петропавловским, а сокращенно Петровским, Петровым или Апостольским. Верующим церковь рекомендует подготовиться к празднику, посвященному первоверховным апостолам, постом и молитвой, так как пост воспитывая в человеке волю, помогает ему подчинить духу свои телесные потребности. Материал подготовлен на основе открытых источников Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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