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Летняя школа "Россия и страны Южного Кавказа" пройдет летом в Ставрополе

Летняя школа "Россия и страны Южного Кавказа" пройдет летом в Ставрополе

Sputnik Грузия

Международная летняя школа будет носить образовательный характер и служить сближению молодых поколений России и Грузии 05.06.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Летняя международная молодежная школа «Россия и страны Южного Кавказа: историческая память и вызовы глобализации», где примут участие студенты и эксперты из России и Грузии, пройдет с 30 июня по 6 июня в городе Ставрополь, сообщила доцент кафедры исторического института Северо-Кавказского федерального университета Ольга Шафранова.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>"В эти непростые времена мы понимаем, насколько важно, чтобы существовал диалог между нашей молодежью, налаживались связи. И мы знаем, что самые крепкие связи налаживаются в неформальной обстановке. Именно такой формат работы мы хотим предложить участникам Летней школы", – заявила Шафранова в ходе видеомоста Тбилиси-Ставрополь в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. По ее словам, проведение Летней международной школы вызвало большой интерес среди российской молодежи – в мероприятии примут участие не только молодые люди из Ставрополя, но представители Москвы и Санкт-Петербурга."Нам уже с января стали поступать сообщения о том, пройдет ли в этом году Летняя школа, когда и как подать заявки. Хочу сказать, что уже задолго до начала мероприятия у нас уже укомплектован состав участников мероприятий, которые пройдут в июле", – сообщила Шафранова. По словам доцента, Международная летняя школа будет носить образовательный характер и служить сближению молодых поколений России и Грузии. "Мы хотим погрузить молодежь и в историческую, и в культурную плоскость. Мы уже проводили подобные мероприятия в прошлом году, они получили такой широкий отклик, что мы решили повторить подобное в этом году", – заявила Шафранова.Организатором мероприятия выступает Северо-Кавказский федеральный университет, он также предоставит площадки для проведения школы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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