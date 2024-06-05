https://sputnik-georgia.ru/20240605/letnyaya-shkola-rossiya-i-strany-yuzhnogo-kavkaza-proydet-letom-v-stavropole-288269912.html
Летняя школа "Россия и страны Южного Кавказа" пройдет летом в Ставрополе
Летняя школа "Россия и страны Южного Кавказа" пройдет летом в Ставрополе
Sputnik Грузия
Международная летняя школа будет носить образовательный характер и служить сближению молодых поколений России и Грузии 05.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-05T15:45+0400
2024-06-05T15:45+0400
2024-06-05T17:58+0400
грузино-российские отношения
пресс-центр sputnik грузия
молодежь
образование
студенты
культура
пресс-центр
россия
грузия
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/05/288276398_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_a27d3891f9db174e476886501e310217.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Летняя международная молодежная школа «Россия и страны Южного Кавказа: историческая память и вызовы глобализации», где примут участие студенты и эксперты из России и Грузии, пройдет с 30 июня по 6 июня в городе Ставрополь, сообщила доцент кафедры исторического института Северо-Кавказского федерального университета Ольга Шафранова.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>"В эти непростые времена мы понимаем, насколько важно, чтобы существовал диалог между нашей молодежью, налаживались связи. И мы знаем, что самые крепкие связи налаживаются в неформальной обстановке. Именно такой формат работы мы хотим предложить участникам Летней школы", – заявила Шафранова в ходе видеомоста Тбилиси-Ставрополь в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. По ее словам, проведение Летней международной школы вызвало большой интерес среди российской молодежи – в мероприятии примут участие не только молодые люди из Ставрополя, но представители Москвы и Санкт-Петербурга."Нам уже с января стали поступать сообщения о том, пройдет ли в этом году Летняя школа, когда и как подать заявки. Хочу сказать, что уже задолго до начала мероприятия у нас уже укомплектован состав участников мероприятий, которые пройдут в июле", – сообщила Шафранова. По словам доцента, Международная летняя школа будет носить образовательный характер и служить сближению молодых поколений России и Грузии. "Мы хотим погрузить молодежь и в историческую, и в культурную плоскость. Мы уже проводили подобные мероприятия в прошлом году, они получили такой широкий отклик, что мы решили повторить подобное в этом году", – заявила Шафранова.Организатором мероприятия выступает Северо-Кавказский федеральный университет, он также предоставит площадки для проведения школы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/05/288276398_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f9f95f19279049d661b8da2207057149.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузино-российские отношения, молодежь, образование, студенты, культура, пресс-центр, россия, грузия, общество
грузино-российские отношения, молодежь, образование, студенты, культура, пресс-центр, россия, грузия, общество
Летняя школа "Россия и страны Южного Кавказа" пройдет летом в Ставрополе
15:45 05.06.2024 (обновлено: 17:58 05.06.2024)
Международная летняя школа будет носить образовательный характер и служить сближению молодых поколений России и Грузии
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Летняя международная молодежная школа «Россия и страны Южного Кавказа: историческая память и вызовы глобализации», где примут участие студенты и эксперты из России и Грузии, пройдет с 30 июня по 6 июня в городе Ставрополь, сообщила доцент кафедры исторического института Северо-Кавказского федерального университета Ольга Шафранова.
"В эти непростые времена мы понимаем, насколько важно, чтобы существовал диалог между нашей молодежью, налаживались связи. И мы знаем, что самые крепкие связи налаживаются в неформальной обстановке. Именно такой формат работы мы хотим предложить участникам Летней школы", – заявила Шафранова в ходе видеомоста Тбилиси-Ставрополь в Мультимедийном пресс-центре
Sputnik Грузия.
По ее словам, проведение Летней международной школы вызвало большой интерес среди российской молодежи – в мероприятии примут участие не только молодые люди из Ставрополя, но представители Москвы и Санкт-Петербурга.
"Нам уже с января стали поступать сообщения о том, пройдет ли в этом году Летняя школа, когда и как подать заявки. Хочу сказать, что уже задолго до начала мероприятия у нас уже укомплектован состав участников мероприятий, которые пройдут в июле", – сообщила Шафранова.
По словам доцента, Международная летняя школа будет носить образовательный характер и служить сближению молодых поколений России и Грузии.
"Мы хотим погрузить молодежь и в историческую, и в культурную плоскость. Мы уже проводили подобные мероприятия в прошлом году, они получили такой широкий отклик, что мы решили повторить подобное в этом году", – заявила Шафранова.
Организатором мероприятия выступает Северо-Кавказский федеральный университет, он также предоставит площадки для проведения школы.