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Шантаж интимными видео в Грузии - установлены 12 жертв

Шантаж интимными видео в Грузии - установлены 12 жертв

Sputnik Грузия

Также злоумышленник подмешивал в напитки женщинам некоторые вещества и вступал с ними в половую связь 05.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-05T19:11+0400

2024-06-05T19:11+0400

2024-06-05T19:11+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Специальная следственная служба Грузии обнаружила более 5 тысяч фото- и видеозаписей интимного содержания с участием 200 женщин во время обыска в доме мужчины, подозреваемого в шантаже 19-летней девушки, говорится в сообщении ведомства. К этому времени по фото- и видео-материалу идентифицированы дополнительно 11 жертв. Мужчина был задержан 22 марта. Он обвиняется в посягательстве на тайну частной жизни и принуждении к действиям сексуального характера. По данным следствия, обвиняемый годы размещал в соцсетях объявления о том, что он якобы является фотографом и ищет моделей для съемки нижнего белья, и приглашал девушек на разные квартиры. Кроме того, он приглашал женщин якобы на работу няней, сиделкой или массажисткой, представляясь разными именами, в том числе как Нукри Джиошвили и Иване Джаяни, и пытался войти к ним в доверие. Обвиняемый устраивал в квартирах фотоссесию интимного характера. После этого он пытался продолжить общение с этими женщинами, а в ряде случаев, угрожая распространением интимных фото и видео кадров, вынуждал вступить с ним в половую связь. Также злоумышленник подмешивал в напитки женщинам некоторые вещества, от которых они становились беспомощными, после чего вступал с ними в половую связь. Происходящее он тайно снимал на видео.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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