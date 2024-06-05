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Востребованные специальности: иностранцев привлекает российское образование

Востребованные специальности: иностранцев привлекает российское образование

Sputnik Грузия

Медицина, IT-технологии – одни из самых востребованных специальностей среди иностранных студентов, которые получают бесплатное образование в России, сказал... 05.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-05T22:58+0400

2024-06-05T22:58+0400

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"Мы сейчас видим интерес к сельхозспециальностям. Сейчас много работаем и с министерством сельского хозяйства, и с нашими университетами, чтобы это направление было максимально востребовано", – сказал Шевцов.Шевцов также добавил, что в связи с тем, что страны СНГ заинтересованы в развитии коридоров, небольшой рост наблюдается и в транспортных вузах. Желающие получить образование в РФ сдают экзамены на знание русского языка и других предметов. Таким образом абитуриенты отбираются на поступление."Конкурс достаточно большой, поэтому это требует объективного отбора студентов, чтобы потом не возникало вопросов ни у нас, ни у родителей за рубежом. В этом плане у нас четкий подход, есть оценочная ведомость, которая говорит о том, что этот ребенок лучше знает дисциплину, чем другой", – отметил Шевцов.Бесплатное обучение в России востребовано и для грузинских студентов. Конкурс для желающих в Грузии проводится ежегодно. Известно, что самыми популярными направлениями у будущих студентов из Грузии на 2024/2025 учебный год стали медицина, менеджмент и информационные технологии, а наиболее привлекательными учебными заведениями ‒ университеты в Москве и Санкт-Петербурге, а также Казани, Краснодаре и Калининграде.

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