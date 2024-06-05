https://sputnik-georgia.ru/20240605/za-chto-zhurnalistam-priostanovili-akkreditatsii-v-parlamente-gruzii-otvet-spikera-288283038.html

За что журналистам приостановили аккредитации в парламенте Грузии? Ответ спикера

За что журналистам приостановили аккредитации в парламенте Грузии? Ответ спикера

Sputnik Грузия

Грузинские телеканалы, согласно правилам, могут аккредитовать в законодательном органе до семи съемочных групп 05.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-05T20:02+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Журналистам оппозиционных каналов приостановили аккредитации в парламенте из-за нарушения правил ведения интервью, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В среду, 5 июня, оппозиционные телеканалы "Мтавари архи", "Формула" и "ТВ Пирвели" сообщили о приостановлении аккредитаций для своих журналистов – Нини Баланчивадзе, Сопо Гозалишвили и Наты Каджая. В случае приостановки аккредитации журналистам "Мтавари архи" и "Формулы", речь идет о депутате правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нино Цилосани. Что касается приостановки аккредитации журналистке "ТВ Пирвели", то о ком идет речь, неизвестно. Грузинские телеканалы, согласно правилам, могут аккредитовать в законодательном органе до семи съемочных групп, другие телеканалы – не более трех.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, сми