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За что журналистам приостановили аккредитации в парламенте Грузии? Ответ спикера
За что журналистам приостановили аккредитации в парламенте Грузии? Ответ спикера
Sputnik Грузия
Грузинские телеканалы, согласно правилам, могут аккредитовать в законодательном органе до семи съемочных групп 05.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-05T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Журналистам оппозиционных каналов приостановили аккредитации в парламенте из-за нарушения правил ведения интервью, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В среду, 5 июня, оппозиционные телеканалы "Мтавари архи", "Формула" и "ТВ Пирвели" сообщили о приостановлении аккредитаций для своих журналистов – Нини Баланчивадзе, Сопо Гозалишвили и Наты Каджая. В случае приостановки аккредитации журналистам "Мтавари архи" и "Формулы", речь идет о депутате правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нино Цилосани. Что касается приостановки аккредитации журналистке "ТВ Пирвели", то о ком идет речь, неизвестно. Грузинские телеканалы, согласно правилам, могут аккредитовать в законодательном органе до семи съемочных групп, другие телеканалы – не более трех.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, сми
За что журналистам приостановили аккредитации в парламенте Грузии? Ответ спикера
20:02 05.06.2024 (обновлено: 20:25 05.06.2024)
Грузинские телеканалы, согласно правилам, могут аккредитовать в законодательном органе до семи съемочных групп
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Журналистам оппозиционных каналов приостановили аккредитации в парламенте из-за нарушения правил ведения интервью, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
В среду, 5 июня, оппозиционные телеканалы "Мтавари архи", "Формула" и "ТВ Пирвели" сообщили о приостановлении аккредитаций для своих журналистов – Нини Баланчивадзе, Сопо Гозалишвили и Наты Каджая.
"Когда респондент не хочет говорить, интервью должно остановиться. По каждому нарушению аппарат знакомится с деталями, доказательствами, фактами и на основании этого принимает решение. В связи с этими случаями были доказательства, в том числе кадры в вашем эфире демонстрировали, что, несмотря на призыв депутата парламента остановить интервью, один из журналистов ее преследовал и не прекращал интервью", – пояснил Папуашвили.
В случае приостановки аккредитации журналистам "Мтавари архи" и "Формулы", речь идет о депутате правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нино Цилосани. Что касается приостановки аккредитации журналистке "ТВ Пирвели", то о ком идет речь, неизвестно.
Грузинские телеканалы, согласно правилам, могут аккредитовать в законодательном органе до семи съемочных групп, другие телеканалы – не более трех.