https://sputnik-georgia.ru/20240606/gorod-mechty-semyam-ekomigrantov-v-batumi-peredali-novye-kvartiry-288307596.html

"Город мечты": семьям экомигрантов в Батуми передали новые квартиры

"Город мечты": семьям экомигрантов в Батуми передали новые квартиры

Sputnik Грузия

Масштабный социальный проект жилого комплекса финансируется из бюджета Аджарии и его стоимость составляет 38,7 миллиона лари 06.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-06T23:24+0400

2024-06-06T23:24+0400

2024-06-06T23:38+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Шестьсот семей экомигрантов в Батуми, которым пришлось жить в тяжелых условиях, получат новые квартиры в "Городе мечты", заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на церемонии передачи новостроек. Поселок "Город мечты" появился в 2012 году. Он находится на окраине Батуми, на территории бывшей военной базы, закрытой в 2005 году. В нем проживают пострадавшие от схода оползня жители Верхней Аджарии. По словам премьера, забота о гражданах является главной ответственностью правительства, отметив, что проект этим не заканчивается и запланировано обеспечить квартирами еще более одной тысячи семей экомигрантов в Батуми. К собравшимся на церемонии передачи квартир обратился и председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, отметив, что с сегодняшнего дня, с 5 июня, более тысячи человек, в том числе более 800 детей, продолжать жить в достойных условиях. По его словам, начнется реализация и второго этапа проекта, который предполагает планировку всей территории, правильное градостроительство, создание образовательных, жилых и рекреационных пространств. "Мы продолжим строить дальше, чтобы это место действительно стало городом исполнившейся мечты. Соответственно, планируется строительство всей необходимой инфраструктуры. У вас будет школа, детский сад, рекреационные пространства, чтобы каждый мог жить достойно, чтобы наши старики, дети и взрослые жили достойно", – сказал Рижвадзе. На территории будущего "Города мечты" в Батуми жители в течение многих лет жили в тяжелейших условиях. В феврале 2019 года было принято решение построить на этом месте жилой комплекс и обеспечить население достойными для жилья условиями. Масштабный социальный проект жилого комплекса финансируется из бюджета Аджарии и его стоимость составляет 38,7 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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