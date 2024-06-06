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Колташов о единой евразийской экономике и зоне свободной торговли с Ираном
Колташов о единой евразийской экономике и зоне свободной торговли с Ираном
Sputnik Грузия
Ратификация соглашения о свободной торговле с Ираном не только откроет для стран ЕАЭС новый огромной рынок, но и даст им большую свободу от Запада 06.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-06T11:53+0400
2024-06-06T11:53+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал директор Института нового общества, экономист Василий Колташов. Зачем ЕАЭС следует заключить такое же соглашение с Индонезией? Почему Египет и ОАЭ – трудные партнеры для Евразийского союза? Что даст союзу объединенная транзитная система? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, экономика, иран, индонезия, египет, еаэс, видео
мультимедиа, видео, в мире, экономика, иран, индонезия, египет, еаэс, видео
Колташов о единой евразийской экономике и зоне свободной торговли с Ираном
11:53 06.06.2024 (обновлено: 12:09 06.06.2024)
Ратификация соглашения о свободной торговле с Ираном не только откроет для стран ЕАЭС новый огромной рынок, но и даст им большую свободу от Запада
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.
Зачем ЕАЭС следует заключить такое же соглашение с Индонезией? Почему Египет и ОАЭ – трудные партнеры для Евразийского союза? Что даст союзу объединенная транзитная система?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.