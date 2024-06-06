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Одна ветка метро в Тбилиси не работает
Одна ветка метро в Тбилиси не работает
Sputnik Грузия
На месте работает рабочая группа по устранению неисправности, говорится в сообщении 06.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-06T21:03+0400
2024-06-06T21:03+0400
2024-06-06T21:38+0400
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тбилисский метрополитен
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Сабурталинская линия Тбилисского метрополитена временно не работает, сообщила Тбилисская транспортная компания. Согласно информации компании, из-за технической неисправности метро уже в течение полутора часа не может осуществлять пассажирские перевозки. На месте работает рабочая группа по устранению неисправности, говорится в сообщении.На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилисский метрополитен
грузия, новости, происшествия, тбилисский метрополитен
Одна ветка метро в Тбилиси не работает
21:03 06.06.2024 (обновлено: 21:38 06.06.2024)
На месте работает рабочая группа по устранению неисправности, говорится в сообщении
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Сабурталинская линия Тбилисского метрополитена временно не работает, сообщила Тбилисская транспортная компания.
Согласно информации компании, из-за технической неисправности метро уже в течение полутора часа не может осуществлять пассажирские перевозки.
На месте работает рабочая группа по устранению неисправности, говорится в сообщении.
На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.