https://sputnik-georgia.ru/20240606/ne-rabotaet-saburtalinskaya-liniya-tbilisskogo-metro-288303761.html

Одна ветка метро в Тбилиси не работает

Одна ветка метро в Тбилиси не работает

Sputnik Грузия

На месте работает рабочая группа по устранению неисправности, говорится в сообщении 06.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-06T21:03+0400

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грузия

новости

происшествия

тбилисский метрополитен

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Сабурталинская линия Тбилисского метрополитена временно не работает, сообщила Тбилисская транспортная компания. Согласно информации компании, из-за технической неисправности метро уже в течение полутора часа не может осуществлять пассажирские перевозки. На месте работает рабочая группа по устранению неисправности, говорится в сообщении.На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, происшествия, тбилисский метрополитен