https://sputnik-georgia.ru/20240606/podarok-k-yubileyu-pushkina-v-tbilisi---russkiy-klub-provel-konkurs-288305060.html

Подарок к юбилею Пушкина в Тбилиси – "Русский клуб" провел конкурс

Подарок к юбилею Пушкина в Тбилиси – "Русский клуб" провел конкурс

Sputnik Грузия

В конкурсе приняли участие учащиеся публичных школ из всех уголков Грузии, включая самые отдаленные регионы 06.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-06T21:38+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн - Sputnik. "Веселое имя – Пушкин" – так назывался всегрузинский Конкурс детского рисунка, организованный Международным культурно-просветительским Союзом "Русский клуб" в ознаменование 225-летия со дня рождения великого поэта. В конкурсе приняли участие учащиеся публичных школ из всех уголков Грузии, включая самые отдаленные регионы: 269 человек из 18 муниципалитетов страны представили 313 работ. Победителей выбирало компетентное жюри: фотохудожник, кинодокументалист Юрий Мечитов (председатель), художник, иллюстратор и модельер Наталья Кобахидзе и художник-дизайнер Давид Элбакидзе-Мачавариани (члены жюри). Сделать выбор было непросто, но конкурс есть конкурс, и вот его результаты: Гран-при – Софья Харевич, 14 лет, Поти. 1 место (категория 11-17 лет) – Мариам Гочалеишвили, 14 лет, Поти. 2 место (категория 11-17 лет) – Мариам Майсурадзе, 13 лет, Тбилиси. 3 место (категория 11-17 лет) – Андриа Галич, 13 лет, Поти. 1 место (категория 6-10 лет) – Мариам Сагинадзе, 9 лет, село Кведа Цагери. 2 место (категория 6-10 лет) – Елизавета Габричидзе, 9 лет, Тбилиси. 3 место (категория 6-10 лет) – Мила Мамишова, 6 лет, Марнеули. Специальный приз самой маленькой участнице – Полина Рысина, 5 лет, Тбилиси.Работы победителей уже опубликованы в журнале "Русский клуб", а одна из них даже украсила его обложку. Каждая работа, представленная на конкурс, была по-своему примечательна. И "Русский клуб" решил поощрить всех участников и издал специальный альбом, в который вошли все конкурсные рисунки. 6 июня, в Пушкинский день, прошла торжественная церемония награждения тех лауреатов, которые проживают в Тбилиси. Лауреаты из регионов получат свои призы позднее. Юные художники получили дипломы лауреатов, вышеупомянутый альбом, а также подарки от Секции интересов РФ в Грузии, которые вручил лично глава Секции Дмитрий Трофимов. Конкурс показал, что грузинские дети и подростки читают Пушкина! В число любимейших пушкинских персонажей младших школьников входят Золотая рыбка из "Сказки о рыбаке и рыбке"; Кот ученый, Русалка и Тридцать три богатыря из "Руслана и Людмилы"; Ткачиха с Поварихой, с сватьей бабой Бабарихой из "Сказки о царе Салтане". А вот учащиеся средних и старших классов представили на конкурс героев "Повестей Белкина" и портреты самого поэта. К юбилею поэта "Русский клуб" реализовал еще один примечательный проект: представил восьмую серию своего просветительского сериала "Прогулки с великими" – "Прогулка с Александром Пушкиным".

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грузия, культура, новости, тбилиси, александр пушкин, русский клуб, грузино-российские отношения