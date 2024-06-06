https://sputnik-georgia.ru/20240606/sgb-ustanavlivaet-svyaz-mezhdu-zaderzhannymi-v-batumi-i-islamskim-gosudarstvom-288290480.html

СГБ устанавливает связь между задержанными в Батуми и "Исламским государством"*

СГБ устанавливает связь между задержанными в Батуми и "Исламским государством"*

Sputnik Грузия

Оба были задержаны по факту незаконного приобретения-хранения огнестрельного оружия и боеприпасов 06.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-06T11:52+0400

2024-06-06T11:52+0400

2024-06-06T12:07+0400

грузия

происшествия

новости

батуми

сгб

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824813_0:45:2501:1451_1920x0_80_0_0_9405d8e8b09b017a80f102021def2027.jpg

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Служба госбезопасности Грузии (СГБ) в рамках расследования дела о терроризме задержала в Батуми двоих граждан страны и теперь устанавливает их возможную связь с террористической организацией "Исламское государство"*, говорится в сообщении СГБ.Оба были задержаны по факту незаконного приобретения-хранения огнестрельного оружия и боеприпасов. СГБ отметило, что активно ведутся контртеррористические мероприятия для идентификации связей задержанных с "Исламским государством" (ИГ)*.Контртеррористический центр СГБ ведет расследование по двум статьям УК Грузии 236 (Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) и 328 (Объединение в иностранной террористической организации или в террористической организации, подконтрольной иностранному государству, либо оказание ей помощи в террористической деятельности).В первом случае предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет, а во втором – от 10 до 17 лет. * Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организацияПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, батуми, сгб