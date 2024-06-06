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СГБ устанавливает связь между задержанными в Батуми и "Исламским государством"*
СГБ устанавливает связь между задержанными в Батуми и "Исламским государством"*
Sputnik Грузия
Оба были задержаны по факту незаконного приобретения-хранения огнестрельного оружия и боеприпасов 06.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-06T11:52+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Служба госбезопасности Грузии (СГБ) в рамках расследования дела о терроризме задержала в Батуми двоих граждан страны и теперь устанавливает их возможную связь с террористической организацией "Исламское государство"*, говорится в сообщении СГБ.Оба были задержаны по факту незаконного приобретения-хранения огнестрельного оружия и боеприпасов. СГБ отметило, что активно ведутся контртеррористические мероприятия для идентификации связей задержанных с "Исламским государством" (ИГ)*.Контртеррористический центр СГБ ведет расследование по двум статьям УК Грузии 236 (Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) и 328 (Объединение в иностранной террористической организации или в террористической организации, подконтрольной иностранному государству, либо оказание ей помощи в террористической деятельности).В первом случае предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет, а во втором – от 10 до 17 лет. * Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организацияПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, батуми, сгб
СГБ устанавливает связь между задержанными в Батуми и "Исламским государством"*
11:52 06.06.2024 (обновлено: 12:07 06.06.2024)
Оба были задержаны по факту незаконного приобретения-хранения огнестрельного оружия и боеприпасов
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Служба госбезопасности Грузии (СГБ) в рамках расследования дела о терроризме задержала в Батуми двоих граждан страны и теперь устанавливает их возможную связь с террористической организацией "Исламское государство"*, говорится в сообщении СГБ.
Оба были задержаны по факту незаконного приобретения-хранения огнестрельного оружия и боеприпасов.
"Специальная операция прошла в двух точках в Батуми. Из жилых домов задержанных изъяты автоматическое огнестрельное оружие, пистолеты, гранаты, флаги с символикой террористической организации "Исламское государство"* и другие важные для расследования улики", – сказано в сообщении.
СГБ отметило, что активно ведутся контртеррористические мероприятия для идентификации связей задержанных с "Исламским государством" (ИГ)*.
Контртеррористический центр СГБ ведет расследование по двум статьям УК Грузии 236 (Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) и 328 (Объединение в иностранной террористической организации или в террористической организации, подконтрольной иностранному государству, либо оказание ей помощи в террористической деятельности).
В первом случае предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет, а во втором – от 10 до 17 лет.
* Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организация