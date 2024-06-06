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Тбилиси отмечает 225 лет со дня рождения Александра Пушкина

Тбилиси отмечает 225 лет со дня рождения Александра Пушкина

Sputnik Грузия

В Тбилиси отметили 225-летие выдающегося русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. По традиции у памятника поэту собрались жители города. Это уже 131 год... 06.06.2024, Sputnik Грузия

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В этот раз стихи поэта, которые читали как дети, так и взрослые, прозвучали на грузинском, немецком, иврите, английском, белорусском, итальянском и других языках. Кроме того, участники церемонии возложили цветы у памятника.Михаил Айдинов, руководитель Пушкинского общества русскоязычных литераторов Грузии "Арион", подчеркнул актуальность творчества Пушкина и важность русского языка в современном обществе."Пушкин все-таки и сегодня актуален, и сегодня он звучит. Не только на уровне сказок для детей, но и его взрослые стихотворения, любовная лирика, историческая проза. Это все звучит сегодня как никогда актуально", – сказал Айдинов.Айдинов также подчеркнул важность изучения русского языка, особенно в контексте образования и подготовки специалистов в малых странах.С днем рождения Александра Пушкина связан еще один праздник – День русского языка. Он отмечается именно в день рождения Пушкина, который признан основоположником современного литературного русского языка. Русский язык – один из крупнейших мировых языков, на нем говорят более 250 миллионов человек.

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