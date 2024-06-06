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Тбилисское метро возобновило работу в обычном режиме
Тбилисское метро возобновило работу в обычном режиме
Sputnik Грузия
Пассажирам пришлось идти по тоннелю до ближайшей станции метро "Церетели" пешком 06.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-06T21:48+0400
2024-06-06T21:48+0400
2024-06-06T21:48+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Движение поездов по Сабурталинской ветке Тбилисского метрополитена возобновлено, сообщили на "горячей линии" Тбилисской транспортной компании.Остановить работу метро на всей ветке пришлось из-за технической неполадки. По данным СМИ, один из поездов остановился в тоннеле и пассажирам пришлось выйти из вагонов и идти по этому тоннелю до ближайшей станции метро "Церетели" пешком.СМИ распространяют видео, снятое пассажирами. На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, тбилисский метрополитен, тбилиси
новости, грузия, тбилисский метрополитен, тбилиси
Тбилисское метро возобновило работу в обычном режиме
Пассажирам пришлось идти по тоннелю до ближайшей станции метро "Церетели" пешком
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Движение поездов по Сабурталинской ветке Тбилисского метрополитена возобновлено, сообщили на "горячей линии" Тбилисской транспортной компании.
Остановить работу метро на всей ветке пришлось из-за технической неполадки.
По данным СМИ, один из поездов остановился в тоннеле и пассажирам пришлось выйти из вагонов и идти по этому тоннелю до ближайшей станции метро "Церетели" пешком.
СМИ распространяют видео, снятое пассажирами.
На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.