https://sputnik-georgia.ru/20240606/ulitsa-pushkina-kak-odin-iz-simvolov-batumi-288300180.html

Улица Пушкина как один из символов Батуми

Улица Пушкина как один из символов Батуми

Sputnik Грузия

Во многих городах Грузии улицы носят имя великого русского поэта Александра Пушкина. Батуми не исключение - здесь одноименная улица стала своеобразным центром... 06.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-06T18:00+0400

2024-06-06T18:00+0400

2024-06-06T18:00+0400

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Так совпало, что по соседству с улицей Пушкина находится улица Сергея Есенина, а еще выше - улица Маяковского. Классики незримо присутствуют в приморском городе, и, как оказалось, батумчане не забывают имена выдающихся поэтов. А в самом центре города, рядом с Летним театром установлен и бюст Пушкина на гранитном постаменте. Улицу Пушкина можно пройти пешком минут за десять, если, конечно, не заглядывать в рестораны, которые, по мнению многих горожан, считаются лучшими в городе. Улица оживленная, с многочисленными открытыми лавками, с магазинами стройматериалов, торгово-развлекательным комплексом. Учитывая тенденции переименования улиц и площадей на постсоветском пространстве, я поинтересовалась, как жители отнесутся к тому, если в будущем улице решат сменить название. Сторожил улицы – 77-летний Гиви даже представить не может, что когда-то улицу захотят переименовать, так как улица Пушкина – один из символов Батуми. "Во-первых, улица носит имя великого поэта, который был и будет всегда в наших сердцах. Здесь родились мои дети и внуки, даже правнучки, которые, несмотря на маленький возраст, знают имя Пушкина. Когда хотят меня навестить, то они говорят отцу, что идут на улицу Пушкина". На этой улице находился исторический дом, в котором останавливался Сталин во время пребывания в Батуми и который позже превратили в музей. "В доме хранились вещи, которыми пользовался Сталин, кровать, на которой он спал. Музей пользовался популярностью и у гостей города. Затем все снесли и построили новые здания. Мой дед Мелитон Могеладзе был лично знаком со Сталиным и помогал ему прятаться от жандармерии. Дед перевозил Сталина, который организовывал акции, в годори - плетенной корзине из хвороста для винограда. Раньше улица утопала в цветах, здесь не просто лужи были, а вода текла и утки плавали, в детстве я с ровесниками бегал за лошадьми. Это потом дорогу покрыли асфальтом", – рассказывает Гиви. Батумчанин Заури Сурманидзе работает на улице Пушкина и отмечает, что горд тем, что жители Батуми хранят память о выдающемся поэте. "Уже многие годы, как в Батуми есть улица, носящая имя Пушкина, и последующие сто лет не изменится. В городе есть улицы, которые могут поменять название. Но никогда не дадим никому переименовать эту улицу, и в этом нас поддержат старожилы, которые знают историю", – сказал Заур Сурманидзе.

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2024

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грузия, общество, новости, александр пушкин