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В Грузии с 2025 года ограничат импорт грузовиков и автобусов

В Грузии с 2025 года ограничат импорт грузовиков и автобусов

Sputnik Грузия

Ограничение на импорт вводится в связи с переходом Грузии на стандарт Евро-5 06.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-06T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. C 1 января 2025 года в Грузию запретят ввозить грузовики и автобусы, выпущенные до 2014 года, говорится в сообщении Минприроды Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Ограничение на импорт вводится в связи с переходом Грузии на стандарт Евро-5. Евро-5 – экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. Переход на этот стандарт означает, что с 1 января 2025 года в Грузии будет запрещена регистрация и импорт грузовиков и автобусов, не соответствующих заданному стандарту. При этом стандарт Евро-5 уже несколько лет установлен в Грузии на импорт бензина и дизеля. Решение не коснется автомобилей, уже находящихся в стране, а также тех авто, которые ввозятся в страну с целью реэкспорта и транзита. По данным на первый квартал 2023 года, 80% всех грузовиков и автобусов, импортированных в Грузию, составляют автомобили, выпущенные до 2014 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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автомобили, новости, общество, грузия, грузовики