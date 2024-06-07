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Шоу от сына конгрессмена и чудо в перьях: самые смешные фото недели
Шоу от сына конгрессмена и чудо в перьях: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 07.06.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Шоу от сына конгрессмена и чудо в перьях: самые смешные фото недели

15:05 07.06.2024 (обновлено: 15:14 07.06.2024)
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / House Television

Представитель Республиканской партии США Джон Роуз и его сын выступают в Палате представителей в Вашингтоне.

Представитель Республиканской партии США Джон Роуз и его сын выступают в Палате представителей в Вашингтоне. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / House Television

Представитель Республиканской партии США Джон Роуз и его сын выступают в Палате представителей в Вашингтоне.

© photo: Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк

Кормление свежей рыбой пеликанов в Парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.

Кормление свежей рыбой пеликанов в Парке флоры и фауны &quot;Роев ручей&quot; в Красноярске. - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Ilya Naymushin
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Кормление свежей рыбой пеликанов в Парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.

© AFP 2024 / Tobias Schwarz

Президент Немецкой футбольной ассоциации DFB Бернд Нойендорф и канцлер Германии Олаф Шольц на футбольном матче.

Президент Немецкой футбольной ассоциации DFB Бернд Нойендорф и канцлер Германии Олаф Шольц на футбольном матче. - Sputnik Грузия
3/10
© AFP 2024 / Tobias Schwarz

Президент Немецкой футбольной ассоциации DFB Бернд Нойендорф и канцлер Германии Олаф Шольц на футбольном матче.

© AFP 2024 / Armend Nimani

Участники соревнований плывут по реке Быстрица во время фестиваля Бунар в Косово.

Участники соревнований плывут по реке Быстрица во время фестиваля Бунар в Косово. - Sputnik Грузия
4/10
© AFP 2024 / Armend Nimani

Участники соревнований плывут по реке Быстрица во время фестиваля Бунар в Косово.

© photo: Sputnik / Ekaterina Lyzlova

Собака породы стаффордширский терьер, участник конкурса костюмов на фестивале "Море лап" на федеральной территории Сириус.

Собака породы стаффордширский терьер, участник конкурса костюмов на фестивале &quot;Море лап&quot; на федеральной территории Сириус. - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Ekaterina Lyzlova

Собака породы стаффордширский терьер, участник конкурса костюмов на фестивале "Море лап" на федеральной территории Сириус.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Официанты ресторана принимают участие в соревнованиях по бегу на 600 метров "Разнеси миски розового супа" в Вильнюсе.

Официанты ресторана принимают участие в соревнованиях по бегу на 600 метров &quot;Разнеси миски розового супа&quot; в Вильнюсе. - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Официанты ресторана принимают участие в соревнованиях по бегу на 600 метров "Разнеси миски розового супа" в Вильнюсе.

© AP Photo / Matt Rourke

Вичани Мичай из Таиланда отреагировала на пропущенный удар во время Открытого чемпионата США по гольфу.

Вичани Мичай из Таиланда отреагировала на пропущенный удар во время Открытого чемпионата США по гольфу. - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / Matt Rourke

Вичани Мичай из Таиланда отреагировала на пропущенный удар во время Открытого чемпионата США по гольфу.

© AFP 2024 / Cesar Manso

Мужчина в костюме дьявола на фестивале детских прыжков "Эль Сальто дель Колачо" в Испании.

Мужчина в костюме дьявола на фестивале детских прыжков &quot;Эль Сальто дель Колачо&quot; в Испании. - Sputnik Грузия
8/10
© AFP 2024 / Cesar Manso

Мужчина в костюме дьявола на фестивале детских прыжков "Эль Сальто дель Колачо" в Испании.

© photo: Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкПразднование Дня защиты детей на территории Международного детского центра "Артек" в Крыму.
Празднование Дня защиты детей на территории Международного детского центра Артек в Крыму - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
/
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Празднование Дня защиты детей на территории Международного детского центра "Артек" в Крыму.
© AP Photo / Jean-Francois Badias

Главный судья Дамьен Дюмузуа из Франции поймал голубя.

Главный судья Дамьен Дюмузуа из Франции поймал голубя. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Jean-Francois Badias

Главный судья Дамьен Дюмузуа из Франции поймал голубя.

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