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Шоу от сына конгрессмена и чудо в перьях: самые смешные фото недели
Шоу от сына конгрессмена и чудо в перьях: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 07.06.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
Шоу от сына конгрессмена и чудо в перьях: самые смешные фото недели
15:05 07.06.2024 (обновлено: 15:14 07.06.2024)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / House Television
Представитель Республиканской партии США Джон Роуз и его сын выступают в Палате представителей в Вашингтоне.
Представитель Республиканской партии США Джон Роуз и его сын выступают в Палате представителей в Вашингтоне.
© photo: Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк
Кормление свежей рыбой пеликанов в Парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.
Кормление свежей рыбой пеликанов в Парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.
© AFP 2024 / Tobias Schwarz
Президент Немецкой футбольной ассоциации DFB Бернд Нойендорф и канцлер Германии Олаф Шольц на футбольном матче.
Президент Немецкой футбольной ассоциации DFB Бернд Нойендорф и канцлер Германии Олаф Шольц на футбольном матче.
© AFP 2024 / Armend Nimani
Участники соревнований плывут по реке Быстрица во время фестиваля Бунар в Косово.
Участники соревнований плывут по реке Быстрица во время фестиваля Бунар в Косово.
© photo: Sputnik / Ekaterina Lyzlova
Собака породы стаффордширский терьер, участник конкурса костюмов на фестивале "Море лап" на федеральной территории Сириус.
Собака породы стаффордширский терьер, участник конкурса костюмов на фестивале "Море лап" на федеральной территории Сириус.
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Официанты ресторана принимают участие в соревнованиях по бегу на 600 метров "Разнеси миски розового супа" в Вильнюсе.
Официанты ресторана принимают участие в соревнованиях по бегу на 600 метров "Разнеси миски розового супа" в Вильнюсе.
© AP Photo / Matt Rourke
Вичани Мичай из Таиланда отреагировала на пропущенный удар во время Открытого чемпионата США по гольфу.
Вичани Мичай из Таиланда отреагировала на пропущенный удар во время Открытого чемпионата США по гольфу.
© AFP 2024 / Cesar Manso
Мужчина в костюме дьявола на фестивале детских прыжков "Эль Сальто дель Колачо" в Испании.
Мужчина в костюме дьявола на фестивале детских прыжков "Эль Сальто дель Колачо" в Испании.
© photo: Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкПразднование Дня защиты детей на территории Международного детского центра "Артек" в Крыму.
Празднование Дня защиты детей на территории Международного детского центра "Артек" в Крыму.
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Главный судья Дамьен Дюмузуа из Франции поймал голубя.
Главный судья Дамьен Дюмузуа из Франции поймал голубя.