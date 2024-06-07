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Грузия на Евро 2024 – искусственный интеллект высчитал шансы сборной на победу
Грузия на Евро 2024 – искусственный интеллект высчитал шансы сборной на победу
Sputnik Грузия
У Грузии больше шансов на выход из группы, чем у Албании, говорится в прогнозе 07.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-07T13:58+0400
2024-06-07T13:58+0400
2024-06-07T13:58+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Суперкомпьютер авторитетного статистического портала Opta смоделировал шансы участников Евро 2024 на победу в турнире – сборная Грузии оказалась аутсайдером чемпионской гонки. По расчетам искусственного интеллекта шансы сборной Грузии на победу составляют 0,1%. Главным фаворитом чемпионата названа английская команда – 19,9%. Сборная Франции не сильно отстает от Англии – 19,1%. Авторы также обратили внимание на наличие в рядах сборной Грузии звезды "Наполи" Хвичи Кварацхелия, что положительно сказывается на шансах выйти из группы. Претендентами на победу также считаются страна-хозяйка турнира Германия (12,4%), Испания (9,6%) и Португалия (9,2%) – соперник сборной Грузии по группе. Остальным командам суперкомпьютер дал мизерные шансы на победу в чемпионате. Что касается других соперников сборной Грузии в группе F, то у Турции – 1,5%, Чехии – 0,7%. Последней командой-дебютантом Евро, вышедшей из группы, была Исландия в 2016 году. При этом после проведения 10 тысяч симуляций каждая из 24 команд смогла хотя бы один раз выиграть Евро 2024. Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых (4:2). Сборная Грузии попала в группу F вместе с командами Португалии, Турции и Чехии. Первый матч грузинская команда сыграет против Турции 18 июня. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, вилли саньоль, хвича кварацхелия, турция, албания, португалия, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, вилли саньоль, хвича кварацхелия, турция, албания, португалия, футбол, сборная грузии по футболу
Грузия на Евро 2024 – искусственный интеллект высчитал шансы сборной на победу
У Грузии больше шансов на выход из группы, чем у Албании, говорится в прогнозе
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Суперкомпьютер авторитетного статистического портала Opta смоделировал шансы участников Евро 2024 на победу в турнире – сборная Грузии оказалась аутсайдером чемпионской гонки.
По расчетам искусственного интеллекта шансы сборной Грузии на победу составляют 0,1%. Главным фаворитом чемпионата названа английская команда – 19,9%. Сборная Франции не сильно отстает от Англии – 19,1%.
"У Грузии самый низкий показатель первенства – 0,1%. Но это не значит, что команда Вилли Саньоли не сможет произвести фурор. У Грузии больше шансов на выход из группы, чем у Албании – 37,2% (против 22,4%)", – пишет Opta.
Авторы также обратили внимание на наличие в рядах сборной Грузии звезды "Наполи" Хвичи Кварацхелия, что положительно сказывается на шансах выйти из группы.
Претендентами на победу также считаются страна-хозяйка турнира Германия (12,4%), Испания (9,6%) и Португалия (9,2%) – соперник сборной Грузии по группе.
Остальным командам суперкомпьютер дал мизерные шансы на победу в чемпионате. Что касается других соперников сборной Грузии в группе F, то у Турции – 1,5%, Чехии – 0,7%.
Последней командой-дебютантом Евро, вышедшей из группы, была Исландия в 2016 году.
При этом после проведения 10 тысяч симуляций каждая из 24 команд смогла хотя бы один раз выиграть Евро 2024.
Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых (4:2).
Сборная Грузии попала в группу F вместе с командами Португалии, Турции и Чехии. Первый матч грузинская команда сыграет против Турции 18 июня.