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Грузия на Евро 2024 – искусственный интеллект высчитал шансы сборной на победу

Грузия на Евро 2024 – искусственный интеллект высчитал шансы сборной на победу

Sputnik Грузия

У Грузии больше шансов на выход из группы, чем у Албании, говорится в прогнозе 07.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-07T13:58+0400

2024-06-07T13:58+0400

2024-06-07T13:58+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Суперкомпьютер авторитетного статистического портала Opta смоделировал шансы участников Евро 2024 на победу в турнире – сборная Грузии оказалась аутсайдером чемпионской гонки. По расчетам искусственного интеллекта шансы сборной Грузии на победу составляют 0,1%. Главным фаворитом чемпионата названа английская команда – 19,9%. Сборная Франции не сильно отстает от Англии – 19,1%. Авторы также обратили внимание на наличие в рядах сборной Грузии звезды "Наполи" Хвичи Кварацхелия, что положительно сказывается на шансах выйти из группы. Претендентами на победу также считаются страна-хозяйка турнира Германия (12,4%), Испания (9,6%) и Португалия (9,2%) – соперник сборной Грузии по группе. Остальным командам суперкомпьютер дал мизерные шансы на победу в чемпионате. Что касается других соперников сборной Грузии в группе F, то у Турции – 1,5%, Чехии – 0,7%. Последней командой-дебютантом Евро, вышедшей из группы, была Исландия в 2016 году. При этом после проведения 10 тысяч симуляций каждая из 24 команд смогла хотя бы один раз выиграть Евро 2024. Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых (4:2). Сборная Грузии попала в группу F вместе с командами Португалии, Турции и Чехии. Первый матч грузинская команда сыграет против Турции 18 июня. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, вилли саньоль, хвича кварацхелия, турция, албания, португалия, футбол, сборная грузии по футболу