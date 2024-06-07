https://sputnik-georgia.ru/20240607/gruzovye-perevozki-po-zheleznoy-doroge-gruzii-snizilis--novye-dannye-288310088.html

Грузовые перевозки по железной дороге Грузии снизились – новые данные

Грузовые перевозки по железной дороге Грузии снизились – новые данные

Sputnik Грузия

В первом квартале услугами ГЖД воспользовались 465,9 тысячи пассажиров, на 1,4% меньше, чем в январе-марте 2023 года 07.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-07T10:52+0400

2024-06-07T10:52+0400

2024-06-07T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Объем грузовых перевозок по железной дороге в первом квартале 2024 года составил 3,2 миллиона тонн, на 2,5% больше аналогичных данных 2023 года, сообщается в материалах на сайте национальной службы статистики "Сакстат". По данным "Сакстата", 12% указанного объема приходится на местные перевозки, 28,9% – на международные (без учета транзита) и 59,1% – на транзит. Кроме того, страной-отправителем 53,5% от общего объема грузов, ввезенных железнодорожным транспортом, стала Россия, 22,9% – отправлено Азербайджаном. Доля каждой из остальных стран-отправителей составила менее 10% (в сумме 23,6%). Самый большой объем грузов (10,2%) вывезли по железной дороге из Грузии в Россию. Доля каждой из остальных стран-получателей грузов составила менее 10% (в сумме 89,8%). Транзит По статистике, 16,2% от общего объема транзитных грузов вывезли в Нидерланды, 8,1% – в Турцию, 7,9% – в Китай, 3,3% – в Италию, 3,3% – на Украину, 2,4% – в Румынию. За этот период Бразилия стала страной-отправителем 2,7% транзитных грузов, 1,5% – Китай, 1,4% – Украина, 1,3% – Греция, 1,1% – США. Распределение по товарным группам иное для внутренних перевозок: 61,2% приходится на металлическую руду и другое сырье горнодобывающей промышленности, 12,6% – на уголь, сырую нефть, природный газ, а 11,6% – прочие неметаллические минеральные продукты. Что касается международных перевозок, то уголь, сырая нефть и природный газ (54,7%), прочие неметаллические минеральные продукты (19,8%), основные металлы (6,4%), металлическая руда и другая продукция горнодобывающей промышленности и карьеров (3,5%), а также сельхозпродукты (3,5%) ввозились в основном по железной дороге. В то же время на экспорт вывезли металлические руды и другие нерудные материалы (52,6%), продукты питания, напитки и табак (20,5%), основные металлы (13,4%) и другие неметаллические минеральные продукты (8,9%). Пассажирские перевозки В первом квартале услугами ГЖД воспользовались 465,9 тысячи пассажиров, на 1,4% меньше, чем в январе-марте 2023 года. За тот же период объем пассажирских перевозок снизился на 6% и составил 128,3 млн пассажиро-километров. Согласно статистике, в режиме местного сообщения перевезено 462,1 тысячи пассажиров, что составляет 99,2% от общего количества пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, и на 0,5% ниже аналогичного показателя 2023 года. В режиме международного сообщения перевезено 3,8 тысячи пассажиров, что на 50,7% меньше, по сравнению с отчетным периодом прошлого года. 56,1% пассажиров прибыло из Армении, а в Армению выехало 43,9%. Пассажирских перевозок в направлении других граничащих стран не было.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, грузинская железная дорога, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"