https://sputnik-georgia.ru/20240607/moschneyshiy-signal-politolog-kazakov-o-glavnykh-zayavleniyakh-putina-rukovoditelyam-mirovykh-smi-288312047.html

Мощнейший сигнал: политолог Казаков о главных заявлениях Путина руководителям мировых СМИ

Мощнейший сигнал: политолог Казаков о главных заявлениях Путина руководителям мировых СМИ

Sputnik Грузия

Россия просчитывает шаги Запада наперед, а потому может отвечать на провокации Запада асимметрично 07.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-07T09:56+0400

2024-06-07T09:56+0400

2024-06-07T09:56+0400

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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился политолог, советник руководителя фракции СРЗП в Госдуме Александр Казаков. Кому Россия может передать свое дальнобойное оружие? Как Турция пытается балансировать между Россией и Западом, и какое послание Эрдогану передал Путин? Чем для России важен коридор "Север-Юг"? Об этом и многом другом смотрите в видео.

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