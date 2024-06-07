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Мощнейший сигнал: политолог Казаков о главных заявлениях Путина руководителям мировых СМИ
Мощнейший сигнал: политолог Казаков о главных заявлениях Путина руководителям мировых СМИ
Sputnik Грузия
Россия просчитывает шаги Запада наперед, а потому может отвечать на провокации Запада асимметрично 07.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-07T09:56+0400
2024-06-07T09:56+0400
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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился политолог, советник руководителя фракции СРЗП в Госдуме Александр Казаков. Кому Россия может передать свое дальнобойное оружие? Как Турция пытается балансировать между Россией и Западом, и какое послание Эрдогану передал Путин? Чем для России важен коридор "Север-Юг"? Об этом и многом другом смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, турция, в мире, политика, россия, видео
мультимедиа, видео, турция, в мире, политика, россия, видео
Мощнейший сигнал: политолог Казаков о главных заявлениях Путина руководителям мировых СМИ
Россия просчитывает шаги Запада наперед, а потому может отвечать на провокации Запада асимметрично
Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился политолог, советник руководителя фракции СРЗП в Госдуме Александр Казаков.
Кому Россия может передать свое дальнобойное оружие? Как Турция пытается балансировать между Россией и Западом, и какое послание Эрдогану передал Путин? Чем для России важен коридор "Север-Юг"?
Об этом и многом другом смотрите в видео.