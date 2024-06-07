https://sputnik-georgia.ru/20240607/muzhchina-za-ubiystvo-zheny-otpravilsya-v-tyurmu-na-18-let-na-zapade-gruzii-288317549.html

Мужчина за убийство жены отправился в тюрьму на 18 лет на западе Грузии

Мужчина за убийство жены отправился в тюрьму на 18 лет на западе Грузии

Sputnik Грузия

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в поселке Уреки убил свою жену 07.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-07T18:47+0400

2024-06-07T18:47+0400

2024-06-07T19:16+0400

происшествия

грузия

новости

уреки

озургети

убийство

генеральная прокуратура грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23527/14/235271477_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_58da268dac1f08c286879a90833de761.jpg

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Районный суд Озургети (регион Гурия) приговорил мужчину за убийство жены с ограниченными возможностями к 18 годам лишения свободы, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. По данным прокуратуры, суд признал мужчину виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах члена семьи – лица с ограниченными возможностями. На суде стороне обвинения удалось доказать, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в поселке Уреки убил свою жену 17 ноября 2023 года. Обвиняемый был задержан в тот же день и после предъявления обвинения находился в заключении по решению суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

уреки

озургети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, уреки, озургети, убийство, генеральная прокуратура грузии