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Мужчина за убийство жены отправился в тюрьму на 18 лет на западе Грузии
Мужчина за убийство жены отправился в тюрьму на 18 лет на западе Грузии
Sputnik Грузия
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в поселке Уреки убил свою жену 07.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-07T18:47+0400
2024-06-07T18:47+0400
2024-06-07T19:16+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Районный суд Озургети (регион Гурия) приговорил мужчину за убийство жены с ограниченными возможностями к 18 годам лишения свободы, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. По данным прокуратуры, суд признал мужчину виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах члена семьи – лица с ограниченными возможностями. На суде стороне обвинения удалось доказать, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в поселке Уреки убил свою жену 17 ноября 2023 года. Обвиняемый был задержан в тот же день и после предъявления обвинения находился в заключении по решению суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, уреки, озургети, убийство, генеральная прокуратура грузии
происшествия, грузия, новости, уреки, озургети, убийство, генеральная прокуратура грузии
Мужчина за убийство жены отправился в тюрьму на 18 лет на западе Грузии
18:47 07.06.2024 (обновлено: 19:16 07.06.2024)
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в поселке Уреки убил свою жену
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Районный суд Озургети (регион Гурия) приговорил мужчину за убийство жены с ограниченными возможностями к 18 годам лишения свободы, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.
По данным прокуратуры, суд признал мужчину виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах члена семьи – лица с ограниченными возможностями.
На суде стороне обвинения удалось доказать, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в поселке Уреки убил свою жену 17 ноября 2023 года.
Обвиняемый был задержан в тот же день и после предъявления обвинения находился в заключении по решению суда.