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На приобретение газового оружия в Грузии понадобится согласие МВД
На приобретение газового оружия в Грузии понадобится согласие МВД
Sputnik Грузия
Газовое оружие, длина которого не превышает 55 сантиметров, относится в Грузии к оружию обороны 07.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-07T21:58+0400
2024-06-07T21:58+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Желающие приобрести или зарегистрировать газовое (воздушное) оружие в Грузии с 7 июня должны представить в Агентство обслуживания МВД согласие территориального органа ведомства, говорится в сообщении министерства. Соответствующие поправки, регулирующие новые правила, были внесены в приказ министра обороны "Об утверждении правил ношения, хранения, перевоза – переноса, пересылки и регистрации находящегося в пользовании или во владении оружия и боеприпасов". Территориальные органы МВД Грузии будут принимать положительное решение о выдаче после письменного заявления лица и изучения всех обстоятельств. Ранее без согласия МВД Грузии нельзя было приобрести огнестрельное оружие и для получения разрешения необходимо было сдать экзамен по обращению с оружием. Газовое оружие, длина которого не превышает 55 сантиметров, относится в Грузии к оружию обороны. В Грузии в 2023 году ужесточили законодательство в отношении оружия. Согласно новым правилам, полностью взят под контроль оборот оружия в магазинах и охотничьих ружей. Теперь все владельцы нарезных охотничьих ружей обязаны предоставить свое оружие на проведение экспертизы, чтобы установить, является ли его оружие допустимым как гражданское оружие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, мвд грузии, оружие
грузия, новости, общество, мвд грузии, оружие
На приобретение газового оружия в Грузии понадобится согласие МВД
Газовое оружие, длина которого не превышает 55 сантиметров, относится в Грузии к оружию обороны
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Желающие приобрести или зарегистрировать газовое (воздушное) оружие в Грузии с 7 июня должны представить в Агентство обслуживания МВД согласие территориального органа ведомства, говорится в сообщении министерства.
Соответствующие поправки, регулирующие новые правила, были внесены в приказ министра обороны "Об утверждении правил ношения, хранения, перевоза – переноса, пересылки и регистрации находящегося в пользовании или во владении оружия и боеприпасов".
Территориальные органы МВД Грузии будут принимать положительное решение о выдаче после письменного заявления лица и изучения всех обстоятельств.
При этом сотрудники МВД могут пригласить лицо, подавшее заявление в отделение полиции, или прийти по адресу магазина, или места жительства лица. Неявка и отказ явиться в отделение полиции, а также не допуск полиции, прибывшей по адресу, станет поводом для отказа выдачи согласия.
Ранее без согласия МВД Грузии нельзя было приобрести огнестрельное оружие и для получения разрешения необходимо было сдать экзамен по обращению с оружием.
Газовое оружие, длина которого не превышает 55 сантиметров, относится в Грузии к оружию обороны.
В Грузии в 2023 году ужесточили законодательство в отношении оружия. Согласно новым правилам, полностью взят под контроль оборот оружия в магазинах и охотничьих ружей. Теперь все владельцы нарезных охотничьих ружей обязаны предоставить свое оружие на проведение экспертизы, чтобы установить, является ли его оружие допустимым как гражданское оружие.