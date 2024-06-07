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На востоке Грузии ожидается серьезное ухудшение погоды
На востоке Грузии ожидается серьезное ухудшение погоды
Sputnik Грузия
Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах Грузии 07.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-07T15:45+0400
2024-06-07T15:45+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Кратковременные дожди, грозы, град и усиление ветра ожидаются в восточных регионах Грузии и Тбилиси в ближайшие часы, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах Грузии, отмечается в сообщении. При этом синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф, как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, тбилиси, прогноз погоды в грузии
грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, тбилиси, прогноз погоды в грузии
На востоке Грузии ожидается серьезное ухудшение погоды
Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах Грузии
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Кратковременные дожди, грозы, град и усиление ветра ожидаются в восточных регионах Грузии и Тбилиси в ближайшие часы, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах Грузии, отмечается в сообщении.
При этом синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф, как средний.