https://sputnik-georgia.ru/20240607/putin-nesmotrya-na-sanktsii-rossiya-yavlyaetsya-klyuchevym-uchastnikom-mirovoy-torgovli-288318664.html

Путин: несмотря на санкции, Россия является ключевым участником мировой торговли

Путин: несмотря на санкции, Россия является ключевым участником мировой торговли

Sputnik Грузия

Глава государства заявил, что РФ доказала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям 07.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-07T21:15+0400

2024-06-07T21:15+0400

2024-06-07T21:15+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Россия, несмотря на санкции Запада, остается ключевым участником мировой торговли и развивает географию сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, активно развивает логистику, географию сотрудничества", – сказал Путин.На долю дружественных Российской Федерации государств приходится три четверти ее товарооборота, отметил президент.По словам главы государства, в частности, объем торговли с Ближним Востоком вырос вдвое.Темпы роста российской экономикиТемпы роста экономики России превышают среднемировые, рост ВВП страны составил 3,6% в 2023 году, а в первом квартале 2024 года – 5,4%, заявил Путин."По итогам прошлого года, как вы знаете, рост ВВП России составил 3,6%. А на первый квартал текущего года – 5,4%. То есть наши темпы превышают среднемировые. Особенно важно, что такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями", – сказал он.По его мнению, России нужно обеспечивать стабильно высокие темпы и качество экономического роста на долгосрочную перспективу."Нам важно обеспечивать стабильно высокие темпы и качество роста (экономики – ред.) на долгосрочную перспективу. Вот в чем сегодня наша задача", – сказал Путин."В прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых "токсичных" валютах недружественных государств сократилось вдвое. При этом растет доля рубля в экспортных и импортных операциях, она приближается сегодня к 40%", – сказал Путин.РФ обеспечивает баланс интересов в торговле с ЕАЭСРоссия обеспечивает баланс интересов всех участников в торговле с ЕврАзЭС, заявил президент."Мы продолжаем результативно работать с партнерами по ЕврАзЭС, обеспечивая баланс интересов всех участников", – заявил Путин.Он сообщил, что Россия готова предлагать другим странам полноформатные технологические партнерства.Глава государства отметил, что частные инвесторы активно вкладывают средства в российскую экономику.Он подчеркнул, что государство готово разделять риски с инвесторами, так, уже заработал Фонд перспективных промышленных и инфраструктурных проектов."Частные инвесторы активно вкладывают средства в российскую экономику вместе с российским фондом прямых инвестиций. Это еще одно из направлений работы", – сказал Путин.Россия готова к технологическим преобразованиямГлава государства заявил, что РФ доказала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям, меняется финансовый сектор, сфера транспортных услуг.Он также назвал очевидным то, что освоение новых рынков требует укрепления транспортных связей."Очевидно, что освоение новых рынков требует укрепления транспортных связей. Так, на восточном направлении, в Китае, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, основным проектом для нас является развитие так называемого Восточного полигона железных дорог... Особое внимание будем уделять и южному направлению. Уже утверждены планы развития международного коридора "Север-Юг", а также коридора в азово-черноморском направлении", – сказал российский лидер.Всемирная гонка за укрепление суверенитетаМежду странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета, заявил президент России."Сквозь призму экономических отношений необходимо взглянуть на процессы, которые динамично развиваются в современном мире. Мы видим, как между странами наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета. Причем на трех ключевых уровнях – государственном, ценностно-культурном и экономическом. При этом страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами, сохранить свою ускользающую роль гегемонии", – сказал Путин.По его словам, сейчас в мире наблюдается взрывной технологический рост, который меняет все сферы жизни."Сейчас в мире наблюдается взрывной технологический рост практически во всех сферах жизни. Он серьезно меняет управленческие, производственные процессы и даже целые отрасли. Очевидно, что в полной мере воспользоваться преимуществами технологического прогресса смогут те страны, которые не только производят новые решения, но и способны обеспечить их быстрое, опережающее внедрение", – сказал Путин.Запад подорвал доверие к своей платежной инфраструктуреПрезидент России заявил, что доверие к платежной инфраструктуре Запада подорвано самими западными странами."Надежность, доверие к западным платежным системам основательно подорвано, причем самими западными странами. В этой связи отмечу, что в прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых "токсичных" валютах недружественных государств сократилась вдвое", -–сказал Путин.Он сообщил, что в этой связи страны БРИКС прорабатывают свою платежную инфраструктуру, независимую от западной."По линии БРИКС прорабатывается формирование независимой платежной системы, не подверженной политическому давлению, злоупотреблениям и внешнему санкционному вмешательству", – сказал Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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