https://sputnik-georgia.ru/20240607/putin-strany-v-mire-vstupili-v-gonku-za-ukreplenie-svoego-suvereniteta-288316423.html

Путин: страны в мире вступили в гонку за укрепление своего суверенитета

Путин: страны в мире вступили в гонку за укрепление своего суверенитета

Sputnik Грузия

Укрепление суверенитет проходит над трех ключевыми уровнями – государственным, ценностно-культурным и экономическим, сказал президент РФ 07.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-07T17:12+0400

2024-06-07T17:12+0400

2024-06-07T17:12+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. "Сквозь призму экономических отношений взглянуть на процессы, которые динамично развиваются в современном мире. Мы видим, как между странами наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета", - сказал Путин. По словам президента РФ, укрепление суверенитет проходит над трех ключевыми уровнями – государственным, ценностно-культурным и экономическим. Он заявил, что в целом здесь ничего необычного нет, когда страна или человек пытаются сохранить, укрепить свои позиции. "Неправдами – это плохо, а вот правдами – это хорошо", - подчеркнул президент РФ..Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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