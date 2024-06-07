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Путин: страны в мире вступили в гонку за укрепление своего суверенитета
Путин: страны в мире вступили в гонку за укрепление своего суверенитета
Sputnik Грузия
Укрепление суверенитет проходит над трех ключевыми уровнями – государственным, ценностно-культурным и экономическим, сказал президент РФ 07.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-07T17:12+0400
2024-06-07T17:12+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. "Сквозь призму экономических отношений взглянуть на процессы, которые динамично развиваются в современном мире. Мы видим, как между странами наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета", - сказал Путин. По словам президента РФ, укрепление суверенитет проходит над трех ключевыми уровнями – государственным, ценностно-культурным и экономическим. Он заявил, что в целом здесь ничего необычного нет, когда страна или человек пытаются сохранить, укрепить свои позиции. "Неправдами – это плохо, а вот правдами – это хорошо", - подчеркнул президент РФ..Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, россия, в мире, политика, владимир путин, пмэф
новости, россия, в мире, политика, владимир путин, пмэф
Путин: страны в мире вступили в гонку за укрепление своего суверенитета
Укрепление суверенитет проходит над трех ключевыми уровнями – государственным, ценностно-культурным и экономическим, сказал президент РФ
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
"Сквозь призму экономических отношений взглянуть на процессы, которые динамично развиваются в современном мире. Мы видим, как между странами наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета", - сказал Путин.
По словам президента РФ, укрепление суверенитет проходит над трех ключевыми уровнями – государственным, ценностно-культурным и экономическим.
"При этом страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами, сохранить свою ускользающую роль гегемонии", - отметил Путин.
Он заявил, что в целом здесь ничего необычного нет, когда страна или человек пытаются сохранить, укрепить свои позиции.
"Неправдами – это плохо, а вот правдами – это хорошо", - подчеркнул президент РФ..
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.