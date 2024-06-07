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Выставка вин и виноделия WinExpo 2024 открылась в Тбилиси – видео
Выставка вин и виноделия WinExpo 2024 открылась в Тбилиси – видео
Sputnik Грузия
Крупнейшая в регионе выставка вин и товаров для виноделия открылась в Тбилиси. На WinExpo 2024 представлена продукция крупных компаний и частных винных... 07.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-07T16:57+0400
2024-06-07T16:57+0400
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Выставка проходит на территории комплекса Expo Georgia в 11 павильоне и под открытым небом. Мероприятие продлится три дня, затем специальное жюри назовет лучшие вина года в семи номинациях.
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видео-новости из грузии, видео, мультимедиа, грузинское вино, вино и виноделие грузии, виноградники, виноделие, экспорт вина, фестиваль вина, видео
видео-новости из грузии, видео, мультимедиа, грузинское вино, вино и виноделие грузии, виноградники, виноделие, экспорт вина, фестиваль вина, видео
Выставка вин и виноделия WinExpo 2024 открылась в Тбилиси – видео
16:57 07.06.2024 (обновлено: 17:12 07.06.2024)
Крупнейшая в регионе выставка вин и товаров для виноделия открылась в Тбилиси. На WinExpo 2024 представлена продукция крупных компаний и частных винных погребов.
Выставка проходит на территории комплекса Expo Georgia в 11 павильоне и под открытым небом. Мероприятие продлится три дня, затем специальное жюри назовет лучшие вина года в семи номинациях.