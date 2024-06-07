https://sputnik-georgia.ru/20240607/vystavka-vin-i-vinodeliya-winexpo-2024-otkrylas-v-tbilisi---video-288316070.html

Выставка вин и виноделия WinExpo 2024 открылась в Тбилиси – видео

Выставка вин и виноделия WinExpo 2024 открылась в Тбилиси – видео

Sputnik Грузия

Крупнейшая в регионе выставка вин и товаров для виноделия открылась в Тбилиси. На WinExpo 2024 представлена продукция крупных компаний и частных винных... 07.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-07T16:57+0400

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Выставка проходит на территории комплекса Expo Georgia в 11 павильоне и под открытым небом. Мероприятие продлится три дня, затем специальное жюри назовет лучшие вина года в семи номинациях.

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Sputnik Грузия

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